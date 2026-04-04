Wielka zmiana w Gmailu. Użytkownicy błagali o to od samego początku

Każdy z nas ma na swoim koncie decyzje z przeszłości, które z perspektywy czasu wydają się nietrafione, a jedną z nich bywa często adres e-mail zakładany kilkanaście lat temu. Google nareszcie rozwiązuje ten problem, pozwalając na zmianę nazwy użytkownika bez konieczności tworzenia zupełnie nowego konta i utraty cennych danych.

Szef Google, Sundar Pichai, trafnie podsumował tę nowość słowami: „Rok 2004 był świetny, ale twój adres Gmail nie musi w nim tkwić”, a jako przykład podał adresy w rodzaju [email protected] czy [email protected]. Do tej pory zmiana członu przed @gmail.com była niemożliwa, a jedyną opcją pozostawało usunięcie konta lub założenie nowego, co wiązało się z utratą historii wiadomości i plików.

Teraz proces ten jest bezbolesny, a co najważniejsze, stary adres e-mail nie przepada. Zostaje on automatycznie przypisany do konta jako alias, co oznacza, że wiadomości na niego wysyłane nadal będą trafiać do skrzynki. Warto jednak dobrze przemyśleć nową nazwę, ponieważ Google nałożyło limit – zmiany można dokonać tylko raz na 12 miesięcy i maksymalnie trzy razy w historii konta.

Zmiana nazwy dotyczy nie tylko adresu Gmail, ale całego konta Google i wszystkich jego usług, więc obejmuje też Zdjęcia czy Dysk.

Żeby przeprowadzić proces zmiany nazwy konta, wystarczy wejść w ustawienia, przejść do sekcji danych osobowych i w zakładce e-mail wybrać opcję zmiany adresu. Warto mieć na uwadze, że po tej operacji mogą wystąpić drobne niedogodności, takie jak wylogowanie z niektórych aplikacji na smartfonie czy reset widżetów na ekranie głównym.