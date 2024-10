Nowy asystent Google'a już w grudniu. Wyrwany prosto z filmów SF

Google przyniesie sceny rodem z Iron Mana 2 do naszych domów. Pod nazwą kodową Jarvis rozwijany jest następca Google Gemini, który trafi do telefonów i systemów smart home ponoć już w grudniu tego roku.

Witaj w domu, sir — powita nas nowy asystent Google'a

Asystent głosowy Jarvis będzie częścią pakietu Google Gemini 2.0, który przynieść ma najbardziej ludzką sztuczną inteligencję na rynku. Projekt Jarvis analizuje ekran urządzenia, rozpoznając tekst, obrazy, a nawet dźwięki. Może automatycznie wypełniać formularze lub wciskać przyciski, co było zasygnalizowane podczas Google I/O 2024.

Jak donosi 9to5Google, Jarvis służyć ma do automatyzacji zadań online, w sposób bardziej skoncentrowany niż to, co oferują inne modele językowe, z bazującym na ChatGPT Coplilocie na czele. Jarvis będzie miał rozbudowane umiejętności rozumowania, planowania i zapamiętywania.

Wystarczy powiedzieć, Jarvisowi by znalazł nam najtańszy lot czy dał znać, gdy cena interesującej nas retrokonsoli spadnie poniżej 200 zł, a ten zaopiekuje się powierzonym zadaniem od ręki. Co warto przy tym podkreślić, Jarvis nie będzie samodzielnym bytem, lecz bardziej nakładką na nadchodzący Gemini 2.0, a grudniowy termin dotyczyć będzie raczej wersji beta niż finalnego produktu.

