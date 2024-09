Google zmienia aplikację Gemini. Sprawdź, czy masz nowości

Google zmienił interfejs aplikacji Gemini na Androidzie. Ekran startowy apki będzie znacznie prostszy.

Po prostu zacznij rozmowę z Gemini

Zmiany idą w parze z tymi wprowadzanymi na stronie gemini.google.com – tam również część użytkowników widzi już nowy, uproszczony interfejs. Zniknie karuzela z propozycjami działań, jakie można wykonać, logo modelu SI oraz lista rozmów i „Gemów”. Zamiast tego aplikacja wyświetli proste powitanie. W redakcji jeszcze nie zaobserwowaliśmy tej zmiany, ale użytkownicy za Oceanem podzielili się zrzutami ekranu.

Ponadto w lewym górnym rogi pojawił się piktogram rozmowy. Dotknięcie go zabierze użytkownika do listy wcześniej odbytych czatów z Gemini. Ten element będzie zachowywał się tak samo, jak boczny pasek w przeglądarce. Dół pozostał bez zmian – jest tu pole tekstowe, w którym można wpisać polecenia dla czatbota, a także przycisk służący do wprowadzenia zapytania głosowo lub obrazem.

Zmiana jest na razie widoczna tylko na Androidzie i jest wprowadzana stopniowo. Z czasem powinna pojawić się także na iOS. Przy okazji warto dodać, że posiadacze iPhone'ów zyskali niedawno widżet na ekran główny ze skrótem do Gemini. Z końcem sierpnia zaś wprowadzone zostały poprawki w modelu 1.5 Flash, dzięki czemu Gemini odpowiada znacznie szybciej.

