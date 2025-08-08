Sprzęt

Galaxy S26 Ultra dostanie ważny upgrade. Chodzi o RAM

Powoli zbliżamy się do premiery smartfonów z serii Galaxy S26. Według przecieków, topowy flagowiec Samsunga, model Ultra, dostanie znacznie szybszą pamięć RAM.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:47
0
Galaxy S26 Ultra z szybszym RAM-em

Galaxy S26 Ultra z szybszym RAM-em

Najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung Galaxy S26 Ultra zostanie wyposażony w nową generację pamięci RAM LPDDR5X. Ma ona osiągać zawrotne 10,7 Gb/s. To o 25% więcej niż w obecnym Galaxy S25 Ultra, który korzysta z modułów 8,5 Gb/s.

W praktyce oznacza to nie tylko lepsze wyniki w benchmarkach, ale też zauważalne korzyści dla użytkownika. Aplikacje będą się ładować szybciej, płynniejsze będzie przełączanie się między nimi, zyska również wydajność w grach i aplikacjach wielozadaniowych.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 i 16 GB RAM-u

To jednak nie koniec dobrych wieści. Galaxy S26 Ultra ma być napędzany układem Snapdragon 8 Elite Gen 2, co w połączeniu z ultraszybką pamięcią operacyjną zapowiada prawdziwego potwora wydajności. Wszystkie warianty Ultra mają mieć 16 GB RAM-u, co – wraz z szybkim nośnikiem UFS – daje zaplecze godne nie tylko flagowca, ale i mobilnej stacji roboczej.

Samsung czy Micron?

Jedna kwestia wciąż pozostaje niewyjaśniona – kto dostarczy nowe moduły pamięci? W przypadku serii S25 Samsung korzystał z kości firmy Micron, ale sam producent również zapowiedział w tym roku swoje własne moduły LPDDR5X o prędkości 10,7 Gb/s. Możliwe więc, że Galaxy S26 Ultra wróci do koreańskich komponentów. Jednak i Micron nie pozostaje w tyle – jego odpowiedź pojawiła się na początku 2025 roku, również o szybkości 10,7 Gb/s.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines