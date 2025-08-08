Silicon Motion uchyla rąbka tajemnicy na temat SSD nowej generacji

Podczas konferencji Future of Memory and Storage firma Silicon Motion zaprezentowało pierwsze szczegóły na temat nowego kontrolera dla konsumenckich SSD korzystających z interfejsu PCI Express 6.0. Jednak układ znany obecnie jako "Neptune" przewidziany jest dopiero na 2028 rok.

Phison i MaxioTek również opracują włąsne chipy PCIe 6.0 x4

Będzie to 8-kanałowy kontroler obsługujący pamięci TLC i QLC o przepustowości do 4800 MT/s. Tym samym dostaniemy nośniki o wydajności ponad 25 000 MB/s w przypadku odczytu sekwencyjnego i do 3 500 000 IOPS dla operacji losowych. Użyta litografia i pobór mocy pozostają tajemnicą.

Nieco wcześniej, bo w przyszłym roku, na rynek trafi też Silicon Motion SM2524XT. Ten chip ma korzystać z interfejsu PCI Express 5.0 x4 i zaprojektowany został dla SSD bez pamięci DRAM. Tutaj dostajemy tylko 4 kanały, ale również wspierane są kości pamięci do 4800 MT/s. Nośniki maja zapewnić wydajność do 14 000 MB/s i 2 500 000 IOPS.