Sprzęt

Silicon Motion uchyla rąbka tajemnicy na temat SSD nowej generacji

Przyszłość na rynku nośników półprzewodnikowych wygląda bardzo ciekawie. Pod domowe strzechy trafią modele z wydajnością do 25 GB/s.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Silicon Motion uchyla rąbka tajemnicy na temat SSD nowej generacji

Podczas konferencji Future of Memory and Storage firma Silicon Motion zaprezentowało pierwsze szczegóły na temat nowego kontrolera dla konsumenckich SSD korzystających z interfejsu PCI Express 6.0. Jednak układ znany obecnie jako "Neptune" przewidziany jest dopiero na 2028 rok.

Dalsza część tekstu pod wideo

Phison i MaxioTek również opracują włąsne chipy PCIe 6.0 x4

Będzie to 8-kanałowy kontroler obsługujący pamięci TLC i QLC o przepustowości do 4800 MT/s. Tym samym dostaniemy nośniki o wydajności ponad 25 000 MB/s w przypadku odczytu sekwencyjnego i do 3 500 000 IOPS dla operacji losowych. Użyta litografia i pobór mocy pozostają tajemnicą.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk ADATA HD710M Pro 2TB HDD Military
Dysk ADATA HD710M Pro 2TB HDD Military
0 zł
389 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Dysk WD Blue SN580 2TB SSD
Dysk WD Blue SN580 2TB SSD
0 zł
637.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 637.76 zł
Dysk GOODRAM Move Ridge 2TB SSD
Dysk GOODRAM Move Ridge 2TB SSD
0 zł
559.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 559.99 zł
Advertisement

Nieco wcześniej, bo w przyszłym roku, na rynek trafi też Silicon Motion SM2524XT. Ten chip ma korzystać z interfejsu PCI Express 5.0 x4 i zaprojektowany został dla SSD bez pamięci DRAM. Tutaj dostajemy tylko 4 kanały, ale również wspierane są kości pamięci do 4800 MT/s. Nośniki maja zapewnić wydajność do 14 000 MB/s i 2 500 000 IOPS.

Silicon Motion uchyla rąbka tajemnicy na temat SSD nowej generacji

Oczywiście konkurencja nie śpi, a Phison oraz MaxioTek również planują swoje kontrolery PCIe 6.0 x4. Jednak w ich przypadku jeszcze nie zdradzono żadnych konkretów, ale nie powinno to nikogo dziwić - zanim SSD nowej generacji trafią do sklepów minie jeszcze kilka lat.

Image
telepolis
SSD PCIe 6.0 Silicon Motion nośnik półprzewodnikowy
Zródła zdjęć: Silicon Motion, Tom's Hardware
Źródła tekstu: Silicon Motion, Tom's Hardware, oprac. własne