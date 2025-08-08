Silicon Motion uchyla rąbka tajemnicy na temat SSD nowej generacji
Przyszłość na rynku nośników półprzewodnikowych wygląda bardzo ciekawie. Pod domowe strzechy trafią modele z wydajnością do 25 GB/s.
Podczas konferencji Future of Memory and Storage firma Silicon Motion zaprezentowało pierwsze szczegóły na temat nowego kontrolera dla konsumenckich SSD korzystających z interfejsu PCI Express 6.0. Jednak układ znany obecnie jako "Neptune" przewidziany jest dopiero na 2028 rok.
Phison i MaxioTek również opracują włąsne chipy PCIe 6.0 x4
Będzie to 8-kanałowy kontroler obsługujący pamięci TLC i QLC o przepustowości do 4800 MT/s. Tym samym dostaniemy nośniki o wydajności ponad 25 000 MB/s w przypadku odczytu sekwencyjnego i do 3 500 000 IOPS dla operacji losowych. Użyta litografia i pobór mocy pozostają tajemnicą.
Nieco wcześniej, bo w przyszłym roku, na rynek trafi też Silicon Motion SM2524XT. Ten chip ma korzystać z interfejsu PCI Express 5.0 x4 i zaprojektowany został dla SSD bez pamięci DRAM. Tutaj dostajemy tylko 4 kanały, ale również wspierane są kości pamięci do 4800 MT/s. Nośniki maja zapewnić wydajność do 14 000 MB/s i 2 500 000 IOPS.
Oczywiście konkurencja nie śpi, a Phison oraz MaxioTek również planują swoje kontrolery PCIe 6.0 x4. Jednak w ich przypadku jeszcze nie zdradzono żadnych konkretów, ale nie powinno to nikogo dziwić - zanim SSD nowej generacji trafią do sklepów minie jeszcze kilka lat.