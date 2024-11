Google Chrome z nowością. Pomoże uniknąć wpadki

Google Chrome może wkrótce otrzymać nową funkcję, która może uchronić użytkowników przed wpadką. Chodzi o zakupy.

Internetowe zakupy często wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. Sam wielokrotnie trafiałem na ciekawe produkty, które chciałbym kupić, ale znajdowały się one w nieznanych mi sklepach, którym nie byłem w stanie do końca zaufać. Google chce ten problem rozwiązać. Wkrótce przeglądarka Chrome może otrzymać przydatną funkcję, która pomoże w takich sytuacjach.

Google Chrome pomoże w zakupach

Niektórzy użytkownicy zauważyli nową, chociaż jeszcze niedziałającą funkcję w przeglądarce Google Chrome. Otrzymała ona nazwę "Store Reviews", czyli po prostu "recenzje sklepów". Z opisu wynika, że jest to narzędzie wspomagane przez sztuczną inteligencję, które ma dostarczyć użytkownikom informacji na temat sklepów. Te mają pochodzić z zaufanych źródeł, w tym z Truspilot, ScamAdvisor oraz Google.

Dzięki temu, jeśli trafimy na sklep, którego nie znamy, przeglądarka powinna dostarczyć informacji na temat jego wiarygodności. Przynajmniej w teorii, bo wielokrotnie już przekonywaliśmy się, że sztuczna inteligencja potrafi być zawodna nawet w podstawowych sprawach.

Co ważne, funkcja na razie nie działa, więc wciąż trwają nad nią prace. Początkowo powinna trafić do Chrome w wersji beta, gdzie zostanie dokładniej przetestowana. Jeśli okaże się skuteczna, to z czasem trafi do stabilnej wersji najpopularniejszej przeglądarki na świecie.

