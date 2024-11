Polacy tracą pieniądze. Wpadają w sidła przy parkowaniu

Polscy kierowcy wpadają w pułapkę. Zamiast zapłacić za parking, przekazują pieniądze przestępcom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gdy chcesz zapłacić za parkowanie, nie sugeruj się naklejką z kodem QR na automacie. Skorzystaj z niego zgodnie z instrukcją obsługi lub opłać postój w zaufanej aplikacji – w oficjalnej apce operatora parkingu, swojej aplikacji bankowej albo aplikacji miejskiej typu mPay. Jeśli parkomaty mają kody QR, są to oficjalne tabliczki, często z numerem urządzenia, a nie zwykłe naklejki.

Pułapka na kierowcę

Na polskich parkometrach pojawiły się szkodliwe kody QR, które mają za zadanie zwabić kierowców w pułapkę. Trzeba wiedzieć, że nie prowadzą do opłaty za parkowanie. To odnośniki do strony przygotowanej przez oszustów, ale łudząco podobnej do operatora opłat parkingowych. Na niej znajduje się formularz z miejscem na dane karty płatniczej. Celem jest wyłudzenie danych finansowych, a w dalszej perspektywie okradanie ofiar parkingowego oszustwa.

Przy okazji warto dodać, że samochód zostaje bez opłaty za parking, więc poza utratą pieniędzy z konta kierowcy grozi jeszcze mandat. Tym bardziej warto mieć się na baczności i unikać naklejek z kodami QR, gdy trzeba uiścić jakąś opłatę.

Zobacz: Pułapka SMS. Jeden fałszywy kod i pieniądze znikają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DirkVG / Shutterstock, CSIRT NASK

Źródło tekstu: CSIRT NASK