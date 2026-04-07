Nowa aplikacja Google zaskakuje. Już jest dostępna

Google zaskoczył. Bez żadnej zapowiedzi firma udostępniła posiadaczom iPhone'ów nową aplikację mobilną o nazwie AI Edge Eloquent. Dla wielu osób może ona okazać się bardzo przydatna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niespodziewanie w App Store pojawiła się nowa aplikacja Google o nazwie AI Edge Eloquent. Chociaż wiele osób ma uczulenie na wszystko, co ma AI w nazwie, to w tym przypadku może to być przydatne narzędzie. Pozwala szybko zamienić notatki głosowe w gotowy tekst.

Google AI Edge Eloquent to aplikacja do notatek. Jednak w tym przypadku głosowych, które - dzięki sztucznej inteligencji - zamieniane są w tekst. Narzędzie pozwala automatycznie skrócić notatkę lub nadać jej bardziej formalny ton. Dostępny jest też tryb offline, który sprawia, że informacje nie opuszczają naszego telefonu, czyli nie są zapisywane w chmurze. Mamy też dostęp do licznika słów.