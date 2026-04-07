Nowa aplikacja Google zaskakuje. Już jest dostępna

Google AI Edge Eloquent to nowa aplikacja. Bez zapowiedzi pojawiła się App Store. Użytkownicy iOS już mogą z niej korzystać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Nowa aplikacja Google zaskakuje. Już jest dostępna

Google zaskoczył. Bez żadnej zapowiedzi firma udostępniła posiadaczom iPhone'ów nową aplikację mobilną o nazwie AI Edge Eloquent. Dla wielu osób może ona okazać się bardzo przydatna.

Aplikacja Google AI Edge Eloquent

Niespodziewanie w App Store pojawiła się nowa aplikacja Google o nazwie AI Edge Eloquent. Chociaż wiele osób ma uczulenie na wszystko, co ma AI w nazwie, to w tym przypadku może to być przydatne narzędzie. Pozwala szybko zamienić notatki głosowe w gotowy tekst.

Wybrane okazje dla Ciebie
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A175
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A175
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnoszary
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnoszary
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Nowa aplikacja Google zaskakuje. Już jest dostępna

Google AI Edge Eloquent to aplikacja do notatek. Jednak w tym przypadku głosowych, które - dzięki sztucznej inteligencji - zamieniane są w tekst. Narzędzie pozwala automatycznie skrócić notatkę lub nadać jej bardziej formalny ton. Dostępny jest też tryb offline, który sprawia, że informacje nie opuszczają naszego telefonu, czyli nie są zapisywane w chmurze. Mamy też dostęp do licznika słów.

Co ważne, aplikacja dostępna jest całkowicie za darmo i bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy ją zainstalować i od razu można z niej korzystać. Na razie nie jest jeszcze dostępna na Androidzie, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu.

Źródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google