Robisz tak z mObywatelem? Igrasz z ogniem, grozi za to kara

Handel fałszywymi dokumentami w sieci to przestępstwo , a osoby, które realizują takie działania, muszą liczyć się z konsekwencjami – ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji. Rządowi eksperci cyberbezpieczeństwa stale monitorują sieć i na bieżąco zgłaszają nielegalne oferty odpowiednim organom.

O podrobionych cyfrowych dokumentach słychać coraz częściej. W sieci pojawiają się oferty sprzedaży zmodyfikowanych wersji aplikacji mObywatel , jednak dochodzi też do najprostszych prób wykorzystania grafik przedstawiających mDowodów , ale z podrobioną datą urodzenia. Fałszywkami najczęściej posługują się nieletni, którzy próbują dokonać zakupu alkoholu czy energetyków.

Mimo nagłośniania sprawy w mediach liczba ofert sprzedaży fałszywych mDowodów nie maleje. Ci, którzy trudnią się tym procederem lub korzystają z podróbek, ryzykują poważną kolizję z prawem. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia go jako autentycznego, a także używanie takiego dokumentu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Określa to Art. 270 Kodeksu Karnego. Sankcje grożą więc zarówno tym, którzy wytwarzają podróbki, jak i ci, którzy z nich korzystają.