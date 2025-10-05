Kolejne dzieło Muska w drodze. Ujrzy światło dzienne za dwa tygodnie
Elon Musk zapowiedział niedawno powstanie nowego serwisu internetowego, który będzie konkurencją dla Wikipedii. Teraz potwierdził, że jego Grokipedia ma ujrzeć światło dziennie za dokładnie dwa tygodnie.
Grokipedia coraz bliżej
Amerykański miliarder nie przestaje zaskakiwać i szybko przechodzi od zapowiedzi do działania. Świat o planach powstania Grokipedii usłyszał zaledwie kilka dni temu. Jak pisaliśmy na Telepolis, właściciel Tesli i portalu X zapowiedział powstanie platformy znacznie lepszej niż Wikipedia.
Teraz Musk w odpowiedzi na tweeta z profilu X Freeze podał dokładną datę startu serwisu w wersji beta 0.1. Ma to nastąpić za dokładnie 2 tygodnie, czyli najprawdopodobniej 19 października.
Sam tweet X Freeze zapowiada, że Grokipedia będzie największym na świecie i najdokładniejszym źródłem wiedzy dla człowieka i sztucznej inteligencji bez żadnych ograniczeń w użytkowaniu.
Musk nie lubi Wikipedii
Musk od dawna nie jest fanem Wikipedii. Uważa, że serwis jest finansowany przez lewicowe organizacje non-profit, przez co często przekłamuje fakty i manipuluje użytkownikami. Według amerykańskiego miliardera jego Grokipedia będzie serwisem podającym fakty bez przekłamań i motywacji politycznych.
Według doniesień X Freeze obecnie Grok, czyli sztuczna inteligencja stworzona przez firmę Muska xAI, zajmuje się szeroką analizą treści zawartych właśnie w takich serwisach jak Wikipedia, analizując ich poprawność i przepisując fałszywe informacje i półprawdy tak, aby w pełni zaprezentować informacje bez przekłamań i politycznych insynuacji.
Znamy już datę startu pierwszej wersji serwisu. Nadal nie wiadomo jednak, jakie dokładnie funkcje będzie oferował swoim użytkownikom.