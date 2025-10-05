Kolejne dzieło Muska w drodze. Ujrzy światło dzienne za dwa tygodnie

Grokipedia coraz bliżej

Amerykański miliarder nie przestaje zaskakiwać i szybko przechodzi od zapowiedzi do działania. Świat o planach powstania Grokipedii usłyszał zaledwie kilka dni temu. Jak pisaliśmy na Telepolis, właściciel Tesli i portalu X zapowiedział powstanie platformy znacznie lepszej niż Wikipedia.

Teraz Musk w odpowiedzi na tweeta z profilu X Freeze podał dokładną datę startu serwisu w wersji beta 0.1. Ma to nastąpić za dokładnie 2 tygodnie, czyli najprawdopodobniej 19 października.

Sam tweet X Freeze zapowiada, że Grokipedia będzie największym na świecie i najdokładniejszym źródłem wiedzy dla człowieka i sztucznej inteligencji bez żadnych ograniczeń w użytkowaniu.

Musk nie lubi Wikipedii

Musk od dawna nie jest fanem Wikipedii. Uważa, że serwis jest finansowany przez lewicowe organizacje non-profit, przez co często przekłamuje fakty i manipuluje użytkownikami. Według amerykańskiego miliardera jego Grokipedia będzie serwisem podającym fakty bez przekłamań i motywacji politycznych.

Według doniesień X Freeze obecnie Grok, czyli sztuczna inteligencja stworzona przez firmę Muska xAI, zajmuje się szeroką analizą treści zawartych właśnie w takich serwisach jak Wikipedia, analizując ich poprawność i przepisując fałszywe informacje i półprawdy tak, aby w pełni zaprezentować informacje bez przekłamań i politycznych insynuacji.