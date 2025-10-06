Dzikie ptaki pod ostrzałem. Laserowe drony strażnicze staną na straży drobiu

Wiem, że tytuł może budzić wiele pytań: dlaczego ptaki stanowią zagrożenie dla kur i innego ptactwa hodowlanego do tego stopnia, że konieczny jest ostrzał laserowy? W ogóle, dlaczego ma się używać laserów? Brzmi to jak absurd. Absurdem jednak nie jest a rozwiązaniem pewnego palącego niczym promień lasera ptasie pióra problemu. Z tym paleniem to oczywiście żart.

Laserowe drony strażnicze

Zacznijmy od tego, że podobnie jak wiele innych pozornie absurdalnych pomysłów, ten również narodził się w Japonii. Nie jest to jednak dziwna zabawa, a sposób na odpędzanie dzikich ptaków od hodowlanego drobiu. Wbrew pozorom ten, a zwłaszcza kury przyciąga dzikie ptaki. A to z powodu paszy będącej łatwym do zdobycia posiłkiem i zamiłowania kur do grzebania w ziemi, co odkrywa owady będące łakomym kąskiem dla wielu mniejszych ptaków.

To jednak nie podkradanie pożywienia jest tu problemem, a to, że podczas takich odwiedzin kura może zarazić się ptasią grypą. To jest natomiast wyrok śmierci dla całej hodowli. Tu jednak pojawia się problem: jak temu zapobiec? Trzymać drób w pomieszczeniach, kiedy wszyscy wolą jajka z wolnego wybiegu? Wybudować gigantyczną wolierę z drobnej siatki, przez którą najmniejszy ptak się nie prześliźnie? Japończycy postawili na drony strażnicze.