Nauka

Dzikie ptaki pod ostrzałem. Laserowe drony strażnicze staną na straży drobiu

Nie chodzi tu jednak wcale o ptaki drapieżne, a o zwykłe, dzikie ptactwo, które lubi przesiadywać między kurami, podjadając im ziarna. Co wbrew pozorom jest gorsze, niż jastrząb. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dzikie ptaki pod ostrzałem. Laserowe drony strażnicze staną na straży drobiu

Wiem, że tytuł może budzić wiele pytań: dlaczego ptaki stanowią zagrożenie dla kur i innego ptactwa hodowlanego do tego stopnia, że konieczny jest ostrzał laserowy? W ogóle, dlaczego ma się używać laserów? Brzmi to jak absurd. Absurdem jednak nie jest a rozwiązaniem pewnego palącego niczym promień lasera ptasie pióra problemu. Z tym paleniem to oczywiście żart. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Laserowe drony strażnicze 

Zacznijmy od tego, że podobnie jak wiele innych pozornie absurdalnych pomysłów, ten również narodził się w Japonii. Nie jest to jednak dziwna zabawa, a sposób na odpędzanie dzikich ptaków od hodowlanego drobiu. Wbrew pozorom ten, a zwłaszcza kury przyciąga dzikie ptaki. A to z powodu paszy będącej łatwym do zdobycia posiłkiem i zamiłowania kur do grzebania w ziemi, co odkrywa owady będące łakomym kąskiem dla wielu mniejszych ptaków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Salaterka ARCOPAL Zelie 16 cm Biały
Salaterka ARCOPAL Zelie 16 cm Biały
0 zł
9 zł - najniższa cena
Kup teraz 9 zł
Tablica do koszykówki ENERO Orkan 02 + Obręcz
Tablica do koszykówki ENERO Orkan 02 + Obręcz
0 zł
209.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 209.99 zł
Przyprawnik LAMART LT7019
Przyprawnik LAMART LT7019
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

To jednak nie podkradanie pożywienia jest tu problemem, a to, że podczas takich odwiedzin kura może zarazić się ptasią grypą. To jest natomiast wyrok śmierci dla całej hodowli. Tu jednak pojawia się problem: jak temu zapobiec? Trzymać drób w pomieszczeniach, kiedy wszyscy wolą jajka z wolnego wybiegu? Wybudować gigantyczną wolierę z drobnej siatki, przez którą najmniejszy ptak się nie prześliźnie? Japończycy postawili na drony strażnicze.

Ich zadanie jest proste: płoszyć dzikie ptaki. Ma się to odbywać za pomocą dronów, które emitując błyskające wzory, mają płoszyć ptactwo. Rozwiązanie to ma być skuteczne także przeciwko dzikom i innym dzikim zwierzętom. Jest to więc rozwiązanie humanitarne, które nie krzywdzi dzikich zwierząt, ani nie wpływa negatywnie na hodowlane, które nie będą narażone na nieprzyjemne światło. 

Image
telepolis
drony drób
Zródła zdjęć: NTT e-Drone Technology Co., Ltd
Źródła tekstu: Tomshardware, NTT e-Drone Technology Co., Ltd