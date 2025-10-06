Nauka

Ziemia robi się coraz ciemniejsza i to bardzo zła wiadomość

Ziemia robi się coraz ciemniejsza. I nie chodzi tu o kolor gruntu, a o to, jak wygląda nasza planeta z kosmosu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ziemia robi się coraz ciemniejsza i to bardzo zła wiadomość

Za odkryciem tym stoją naukowcy z Centrum Badawczego Langley NASA, a dokładniej zespół dr. Normana G. Loeba. Postanowili oni sprawdzić, jak zmieniło się albedo Ziemi w ciągu ostatnich 24 lat. W tym celu wykorzystali oni dane satelitarne z tego okresu. I trzeba to otwarcie przyznać: nie idzie to w najlepszą stronę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ziemia staje się ciemniejsza

Zacznijmy od tego, co tak w ogóle oznacza to twierdzenie. Otóż albedo w dużym uproszczeniu jest miarą odbijania się światła od ciał niebieskich. W tym przypadku światła słonecznego od Ziemi. To odbicie spada, więc nasza planeta widziana z kosmosu robi się coraz ciemniejsza. Problem w tym, że światło to energia. Im mniej odbitej energii, tym więcej zostaje na naszej planecie, głównie pod postacią ciepła. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop BRESSER National Geographic 50/600 AZ Czarny
Teleskop BRESSER National Geographic 50/600 AZ Czarny
0 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER Virtuoso
Teleskop SKY-WATCHER Virtuoso
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Advertisement

Wedle naukowców średni wzrost absorpcji promieniowania wynosi 0,83 W/m² dla całej planety. W przypadku półkuli północnej wartość ta jest wyższa od średniej aż o 1,17 W/m². Oczywiście część tej energii jest kompensowana przez prądy powietrzne i oceaniczne. Tym samym średni wzrost energii wynosi 0,21 W/m² na dekadę. I chociaż to pozornie niewiele, to ma to zauważalny wpływ na klimat i jego ocieplenie.

Dlaczego to się dzieje? Powodów jest kilka: otóż lód świetnie odbija promieniowanie słoneczne, więc cofające się lodowce powodują większe ogrzanie powierzchni. Podobnie sytuacja ma się z brakiem śniegu zimą. Dodatkowo aerozole i pyły zatrzymują więcej energii w atmosferze. Podniesienie się temperatury natomiast zmniejsza ilość lodu. Jest to więc proces, który sam się napędza. Dodanie tej zmiennej może być kluczowe w badaniu efektu cieplarnianego i układaniu modeli klimatycznych na przyszłe dekady. Pokazuje także, że problem jest poważniejszy, niż wcześniej sądzono. 

Image
telepolis
Ziemia klimat Efekt cieplarniany
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: pcworld