W Biedronce za grosze. Zrób potwora ze starego telewizora

Masz nie najnowszy już telewizor, którego system Smart TV niedomaga albo brakuje mu ważnych aplikacji? Jest na to prosty sposób. Leć do internetowego sklepu Biedronka Home, gdzie za 199 zł kupisz urządzenie, które da twojemu telewizorowi drugie życie.

Biedronka rozbija bank

W sklepie internetowym Biedronka Home trwa aktualnie promocja, w ramach której możesz kupić przystawkę telewizyjną Thomson Google TV Go Cast 150 za jedyne 199 zł. Co prawda sklep chwali się obniżką z 349 zł, ale faktem jest, że w większości sklepu gadżet jest znacznie tańszy. Jednak nie aż tak tani, jak w ramach opisywanej promocji, więc okazja rzeczywiście warta jest uwagi.

Thomson Google TV Go Cast 150 to alternatywa dla Chromecasta. Wygląda niemal identycznie, jak sprzęt Google'a. Oferuje też system Google TV, a co za tym idzie także dostęp do tysięcy aplikacji. Nie brakuje tych najważniejszych, w tym Netflixa, Max, Prime Video, Twitcha, YouTube czy Spotify.