Błędne ogniki bez tajemnic. Naukowcy odkryli ich sekret

Błędne ogniki to tajemnicze, niebieskie światła, które można zobaczyć ciemną nocą nad bagnami i mokradłami. Dawniej sądzono, że to dzieło duchów lub demonów, co rzecz jasna z góry można odrzucić. Potem dominującym wytłumaczeniem były ogniste kule płonącego gazu bagiennego, co też budziło pewne pytania o przyczynę zapłonu i o to, czemu nie dochodziło przez nie do pożarów.

Tajemnica błędnych ogników

Naukowcom udało się odkryć ten sekret za pomocą przeprowadzenia eksperymentów w kontrolowanych warunkach. Wykorzystali oni metan, czyli główny składnik gazu bagiennego, który był uwalniany pod wodą w postaci bąbelków. Okazało się, że niezwykle czułe kamery były w stanie wychwycić na powierzchni tak przygotowanego zbiornika wodnego błyski niebieskiego światła.