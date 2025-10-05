Błędne ogniki bez tajemnic. Naukowcy odkryli ich sekret
Błędne ogniki na bagnach to jeden z bardziej przerażających widoków, jakie można zobaczyć nocą. Okazuje się, że popularne wyjaśnienie było błędne.
Błędne ogniki to tajemnicze, niebieskie światła, które można zobaczyć ciemną nocą nad bagnami i mokradłami. Dawniej sądzono, że to dzieło duchów lub demonów, co rzecz jasna z góry można odrzucić. Potem dominującym wytłumaczeniem były ogniste kule płonącego gazu bagiennego, co też budziło pewne pytania o przyczynę zapłonu i o to, czemu nie dochodziło przez nie do pożarów.
Tajemnica błędnych ogników
Naukowcom udało się odkryć ten sekret za pomocą przeprowadzenia eksperymentów w kontrolowanych warunkach. Wykorzystali oni metan, czyli główny składnik gazu bagiennego, który był uwalniany pod wodą w postaci bąbelków. Okazało się, że niezwykle czułe kamery były w stanie wychwycić na powierzchni tak przygotowanego zbiornika wodnego błyski niebieskiego światła.
Okazało się, że odpowiedzialne za to są mikro błyskawice, które powstawały na skutek różnicy potencjałów między poszczególnymi bąbelkami gazu. Te natomiast wywoływały ich zapłon. Z powodu dość niewielkiej ilości palonego gazu uzyskiwany słaby, niebieskawy płomień, który po chwili znikał.