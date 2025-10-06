Szukają sprawczości, a nie doświadczenia. AI wywraca zasady rekrutacji

„Wysoka sprawczość”, czyli proaktywność w działaniu

W podcaście „Lenny's Podcast” Cheng ujawnił, że najlepiej radzących sobie w jego zespołach pracowników charakteryzowała przede wszystkim „wysoka sprawczość”. Chodzi o sposób myślenia i zestaw umiejętności charakteryzujący się proaktywnym, zorientowanym na odpowiedzialność podejściem do życia, umożliwiającym jednostkom wywieranie wpływu na swoje otoczenie, samodzielne rozwiązywanie problemów i kształtowanie wyników, zamiast czekania na idealne warunki lub obwiniania czynników zewnętrznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Widziałem, że jednymi z najlepszych wykonawców byli ludzie o bardzo wysokiej sprawczości (high agency), którzy mieli tę szybkość działania i energię. wyjaśnił Albert Cheng

Doświadczenie może nawet stać się „kulą u nogi” w świecie szybko zmieniających się technologii AI. Szczególnie w tym świecie, gdzie grunt przesuwa się tak szybko z powodu AI, wiele wyuczonych nawyków trzeba świadomie odrzucić — dodaje Cheng. Kluczowe jest podejście „umysłu początkującego”, który pozwala na ciągłe uczenie się i adaptację oraz wychodzenie poza strefę komfortu.

Jak szukać tych cech u kandydatów do pracy?

Paradoksalnie, większość oceny następuje poza formalnym procesem rekrutacyjnym. Kluczowe są pytania, które zadają kandydaci - czy faktycznie poznali produkt firmy i zagłębili się w jego funkcjonalności? Inne czynniki obejmują referencje, sposób komunikacji przy ustalaniu terminu rozmowy oraz energię, jaką wnoszą do konwersacji. To podejście różni się znacząco od tradycyjnych metod rekrutacyjnych skupionych wyłącznie na formalnych kwalifikacjach.