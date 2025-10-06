Aplikacje

Szukają sprawczości, a nie doświadczenia. AI wywraca zasady rekrutacji

Albert Cheng, były dyrektor produktu w Duolingo i Grammarly, a obecnie dyrektor ds. wzrostu w Chess.com, przekonuje, że w świecie AI najlepsi pracownicy to niekoniecznie ci z największym doświadczeniem.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 10:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Szukają sprawczości, a nie doświadczenia. AI wywraca zasady rekrutacji

„Wysoka sprawczość”, czyli proaktywność w działaniu

W podcaście „Lenny's Podcast” Cheng ujawnił, że najlepiej radzących sobie w jego zespołach pracowników charakteryzowała przede wszystkim „wysoka sprawczość”. Chodzi o sposób myślenia i zestaw umiejętności charakteryzujący się proaktywnym, zorientowanym na odpowiedzialność podejściem do życia, umożliwiającym jednostkom wywieranie wpływu na swoje otoczenie, samodzielne rozwiązywanie problemów i kształtowanie wyników, zamiast czekania na idealne warunki lub obwiniania czynników zewnętrznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Widziałem, że jednymi z najlepszych wykonawców byli ludzie o bardzo wysokiej sprawczości (high agency), którzy mieli tę szybkość działania i energię.

wyjaśnił Albert Cheng

Doświadczenie może nawet stać się „kulą u nogi” w świecie szybko zmieniających się technologii AI. Szczególnie w tym świecie, gdzie grunt przesuwa się tak szybko z powodu AI, wiele wyuczonych nawyków trzeba świadomie odrzucić — dodaje Cheng. Kluczowe jest podejście „umysłu początkującego”, który pozwala na ciągłe uczenie się i adaptację oraz wychodzenie poza strefę komfortu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pistolet do piaskowania NEO TOOLS 14-724
Pistolet do piaskowania NEO TOOLS 14-724
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Salaterka ARCOPAL Zelie 16 cm Biały
Salaterka ARCOPAL Zelie 16 cm Biały
0 zł
9 zł - najniższa cena
Kup teraz 9 zł
Szkło hartowane HAMMER GLASS ShieldPro do Apple iPhone 16 Pro Max
Szkło hartowane HAMMER GLASS ShieldPro do Apple iPhone 16 Pro Max
0 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 119 zł
Advertisement

Jak szukać tych cech u kandydatów do pracy?

Paradoksalnie, większość oceny następuje poza formalnym procesem rekrutacyjnym. Kluczowe są pytania, które zadają kandydaci - czy faktycznie poznali produkt firmy i zagłębili się w jego funkcjonalności? Inne czynniki obejmują referencje, sposób komunikacji przy ustalaniu terminu rozmowy oraz energię, jaką wnoszą do konwersacji. To podejście różni się znacząco od tradycyjnych metod rekrutacyjnych skupionych wyłącznie na formalnych kwalifikacjach.

Analogiczne podejście ma Liang Wenfeng, założyciel AI DeepSeek, który faworyzuje kreatywność ponad doświadczenie. Z kolei Ryan Roslansky, szef LinkedIn przewiduje, że przyszłość pracy będzie należeć nie do posiadaczy najlepszych dyplomów, ale do ludzi adaptowalnych, myślących przyszłościowo i gotowych do nauki oraz wykorzystywania nowych narzędzi AI.

Image
telepolis
rekrutacja Albert Cheng doświadczenie kandydata high agency proaktywność
Zródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock
Źródła tekstu: Business Insider, oprac. wł