Rząd mocniej sięga do kieszeni kierowców. Za to zapłacimy więcej
Po wyższej cenie za badanie techniczne samochodu kierowców czekają kolejne podwyżki. Ministerstwo Infrastruktury już szykuje nowelizację dwóch rozporządzeń.
Niedawno wzrosła cena badania technicznego za wszystkie rodzaje pojazdów. Branża domagała się tego od lat, bo kwoty nie zmieniły się od 2004 roku. Podwyżka wyniosła około 50 proc. Jednak rząd chce jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni kierowców. Ministerstwo Infrastruktury już szykuje nowelizację dwóch rozporządzeń.
Wyższe ceny dla kierowców
Ministerstwo Infrastruktury chce podwyższyć ceny za wydanie prawda jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Tego domagają się samorządy. Te argumentują, że w dwóch ostatnich przypadkach opłaty nie zmieniły się od 21 lat. Z kolei cena za wydanie prawda jazdy pozostaje niezmienna od 12 lat.
Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same. Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł.
Resort proponuje w większości przypadków podwyżkę cen w wysokości około 15,5 proc. Oznacza to, że nowe ceny prezentowałyby się następująco:
- wydanie dowodu rejestracyjnego - 62,50 zł (zamiast 54 zł)
- wydanie pozwolenia czasowego - 16 zł (zamiast 13,50 zł)
- wydanie tablic zwyczajnych - 92,50 zł (zamiast 80 zł)
- wydanie tablic motocyklowych - 46,50 zł (zamiast 40 zł)
- wydanie tablic motorowerowych - 35 zł (zamiast 30 zł)
- wydanie znaku legalizacyjnego - 14,50 zł (zamiast 12,50 zł)
- wydanie tablic indywidualnych - 3000 zł (zamiast 1000 zł)
- wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnego - 100 proc. normalnej ceny (zamiast 50 proc.)
- wydanie prawa jazdy - 115,50 zł (zamiast 100 zł)
- wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 40,50 zł (zamiast 35 zł)
Obie nowelizacje rozporządzeń mają zostać wydane w pierwszym kwartale 2026 roku.