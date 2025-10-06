Motoryzacja

Rząd mocniej sięga do kieszeni kierowców. Za to zapłacimy więcej

Po wyższej cenie za badanie techniczne samochodu kierowców czekają kolejne podwyżki. Ministerstwo Infrastruktury już szykuje nowelizację dwóch rozporządzeń.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rząd mocniej sięga do kieszeni kierowców. Za to zapłacimy więcej

Niedawno wzrosła cena badania technicznego za wszystkie rodzaje pojazdów. Branża domagała się tego od lat, bo kwoty nie zmieniły się od 2004 roku. Podwyżka wyniosła około 50 proc. Jednak rząd chce jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni kierowców. Ministerstwo Infrastruktury już szykuje nowelizację dwóch rozporządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyższe ceny dla kierowców

Ministerstwo Infrastruktury chce podwyższyć ceny za wydanie prawda jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Tego domagają się samorządy. Te argumentują, że w dwóch ostatnich przypadkach opłaty nie zmieniły się od 21 lat. Z kolei cena za wydanie prawda jazdy pozostaje niezmienna od 12 lat.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator MIO MiVue C595W Czarny
Wideorejestrator MIO MiVue C595W Czarny
0 zł
379 zł - najniższa cena
Kup teraz 379 zł
Wideorejestrator NAVITEL R99 4K
Wideorejestrator NAVITEL R99 4K
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Wideorejestrator 70MAI A400 Czerwony + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 128GB + Adapter
Wideorejestrator 70MAI A400 Czerwony + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 128GB + Adapter
0 zł
428.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 428.99 zł
Advertisement

Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same. Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł.

Przemysław Matysiak, ekspert w biurze Związku Powiatów Polskich w rozmowie z Money.pl.

Resort proponuje w większości przypadków podwyżkę cen w wysokości około 15,5 proc. Oznacza to, że nowe ceny prezentowałyby się następująco:

  • wydanie dowodu rejestracyjnego - 62,50 zł (zamiast 54 zł)
  • wydanie pozwolenia czasowego - 16 zł (zamiast 13,50 zł)
  • wydanie tablic zwyczajnych - 92,50 zł (zamiast 80 zł)
  • wydanie tablic motocyklowych - 46,50 zł (zamiast 40 zł)
  • wydanie tablic motorowerowych - 35 zł (zamiast 30 zł)
  • wydanie znaku legalizacyjnego - 14,50 zł (zamiast 12,50 zł)
  • wydanie tablic indywidualnych - 3000 zł (zamiast 1000 zł)
  • wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnego - 100 proc. normalnej ceny (zamiast 50 proc.)
  • wydanie prawa jazdy - 115,50 zł (zamiast 100 zł)
  • wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 40,50 zł (zamiast 35 zł)

Obie nowelizacje rozporządzeń mają zostać wydane w pierwszym kwartale 2026 roku.

Image
telepolis
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury prawo jazdy prawo jazdy wymiana tablice rejestracyjne
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita