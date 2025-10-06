Rząd mocniej sięga do kieszeni kierowców. Za to zapłacimy więcej

Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same. Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł.

Przemysław Matysiak, ekspert w biurze Związku Powiatów Polskich w rozmowie z Money.pl.