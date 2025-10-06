mObywatel z nowością, która wiele ułatwia. Tyle osób już skorzystało
Od września w aplikacji mObywatel działa już mStłuczka, czyli system do zgłaszania szkód drogowych. Wiemy, ile osób już z niego skorzystało.
mStłuczka to jeden z najnowszych elementów w aplikacji mObywatel. Pozwala kierowcom, w przypadku nieprzyjemnej sytuacji, jaką jest kolizja drogowa, szybko i łatwo wypełnić oświadczenia, które od razu trafiają do firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pochwaliło się pierwszymi liczbami.
Ile osób skorzystało z mStłuczka?
Moduł mStłuczka eliminuje konieczność pisania papierowych oświadczeń w przypadku kolizji drogowej. Uczestnicy zdarzenia mogą skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie dane są automatycznie uzupełniane, a wniosek można dodatkowo uzupełnić o zdjęcia zrobione telefonem. Takie zgłoszenie od razu trafia do firm ubezpieczeniowych, co znacząco ułatwia i przy okazji skraca cały proces.
Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy działania mStłuczki, z modułu skorzystano ponad 1300 razy. Tyle oświadczeń spisano w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji mObywatel.
Z przekazanych informacji wynika, że około 60 proc. oświadczeń zostaje spisanych już 20 min od czasu zdarzenia. W 80 proc. przypadku uczestnicy zdarzenia zgłosili szkodę do ubezpieczyciela. Natomiast samo wypełnienie wnioski, który zawiera 50 pól (z czego 40 wypełnianych jest automatycznie) zajmuje najczęściej od 30 do 90 sekund.