Oppo Reno 15 Pro przyniesie kolejnego ulepszonego MediaTeka

Oppo dołącza do grona producentów, którzy pracują nad smartfonami z układem MediaTek Dimensity 8500. do tej pory w tym gronie były takie marki jak Redmi, Realme i Honor. 

Oppo zaufał MediaTekowi

O ile Reno 15 Pro nie będzie drugim Honorem Power 2, który będzie mieć akumulator o pojemności 10000 mAh, to też szykuje się ciekawie. Tutaj trzeba jednak powiedzieć, że użycie MediaTeka nie jest żadnym zaskoczeniem. Reno 13 Pro miał bowiem MediaTeka Dimensity 8350, a model Reno 14 Pro miał MediaTeka Dimensity 8450. Reno 15 Pro po prostu poszedł wyznaczoną drogą.

Oppo Reno 15 będzie serią składająca się z trzech telefonów. Jeden z nich będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, drugi 6,59 cala, a trzeci 6,78 cala. We wszystkich trzech przypadkach możemy się spodziewać tej samej technologii wyświetlacza - 1,5 K LTPS OLED. Największy wariant będzie się wyróżniał sensorem Samsunga 200 Mpix. 

Układ MediaTek Dimensity 8500 będzie obecny zarówno w modelu Pro, jak i Pro+. Do premiery nowych smartfonów najpewniej dojdzie w Chinach w listopadzie. Jeszcze nie mamy żadnych przecieków na temat cen.

Zródła zdjęć: Oppo (Reno 14)