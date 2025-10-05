Nocna promocja w x-kom. Możesz oszczędzić 44%, ale czas masz do 10:00 rano

Dawniej inteligentne systemy były wbudowane w auto. Co prowadziło do kuriozalnych sytuacji, w których systemy samochodów szybko traciły na użyteczności z powodu braku aktualizacji i przestarzałych parametrów. Na szczęście rozwiązania pokroju Android Auto rozwiązały ten problem. Jednak w pierwszych wersjach również były nieidealne.

Carlinkit C-Tech

Podłączenie smartfona do samochodu po to, aby to on był sercem inteligentnych systemów, auta rozwiązało ten problem, ale dołożyło kolejny: konieczność podpinania go kablem do pojazdu. I nie chodzi tu tylko o estetykę. W końcu większość z nas godzi się na kable przez wzgląd na ładowarkę samochodową.

Problemem jest raczej to, że trzeba pamiętać o wyjęciu smartfona z kieszeni i podłączenie go przed rozpoczęciem jazdy. Bez tego możemy zapomnieć o inteligentnych systemach, a raczej nikt z nas nie jest na tyle głupi, żeby próbować to robić podczas jazdy.