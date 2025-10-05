Sprzęt

Nocna promocja w x-kom. Możesz oszczędzić 44%, ale czas masz do 10:00 rano

Ewentualnie do wyczerpania zapasów, co przy tym sprzęcie jest również bardzo prawdopodobne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 22:13
0
Dawniej inteligentne systemy były wbudowane w auto. Co prowadziło do kuriozalnych sytuacji, w których systemy samochodów szybko traciły na użyteczności z powodu braku aktualizacji i przestarzałych parametrów. Na szczęście rozwiązania pokroju Android Auto rozwiązały ten problem. Jednak w pierwszych wersjach również były nieidealne.

Carlinkit C-Tech Zapomnij o kablach

Carlinkit C-Tech

Podłączenie smartfona do samochodu po to, aby to on był sercem inteligentnych systemów, auta rozwiązało ten problem, ale dołożyło kolejny: konieczność podpinania go kablem do pojazdu. I nie chodzi tu tylko o estetykę. W końcu większość z nas godzi się na kable przez wzgląd na ładowarkę samochodową. 

Problemem jest raczej to, że trzeba pamiętać o wyjęciu smartfona z kieszeni i podłączenie go przed rozpoczęciem jazdy. Bez tego możemy zapomnieć o inteligentnych systemach, a raczej nikt z nas nie jest na tyle głupi, żeby próbować to robić podczas jazdy. 

Carlinkit C-Tech Zapomnij o kablach

Na szczęście istnieją rozwiązanie takie jak Carlinkit C-Tech: bezprzewodowy adapter Android Auto do starszych samochodów. Wystarczy podłączyć go z samochodem za pomocą kabla USB, a następnie sparować z naszym smartfonem i ich łączność będzie odbywała się automatycznie kiedy wsiądziemy do auta. A to wszystko w promocyjnej cenie 99 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu pozostało tylko 67 ze 150 sztuk objętych promocją. 

Android Auto Carlinkit Carlinkit C-Tech
Zródła zdjęć: Carlinkit, Lech Okoń / Telepolis