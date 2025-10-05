One już nie zapiszczą. Kultowa usługa odeszła do lamusa
Piski modemów przechodzą do historii. W latach dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznych były synonimem internetu. Teraz jeden z największych dostawców usług dial-up właśnie zakończył obsługę tego typu połączeń.
Kiedyś to dzięki nim sprawdzaliśmy, co w internecie piszczy
W latach 90. i na początku XXI wieku usługi America Online (AOL) stanowiły synonim dostępu internetu dla Amerykanów. To właśnie za pomocą usług i oprogramowania AOL miliony użytkowników po raz pierwszy logowały się do sieci, a charakterystyczny komunikat "You’ve got mail!" stał się symbolem nowej epoki. W szczytowym momencie firma obsługiwała ponad 35 milionów subskrybentów, dominując rynek dostawców internetu w USA. Podobnie zresztą było i w Europie, z wyjątkiem tego, że mieliśmy tu innych dostawców, ale nadal te same modemy telefoniczne.
Jednak wraz z nadejściem szerokopasmowego internetu z początkiem lat dwutysięcznych, dial‑up zaczął tracić na znaczeniu. Coraz większe zapotrzebowanie na przepustowość i stałe połączenie sprawiło, że powolne łącza telefoniczne stały się niszą. Dla przykładu - już w momencie premiery Xbox 360 w 2005 r. ponad połowa mieszkańców USA używała łącza szerokopasmowego, a dial up nie pozwalał już nawet na dostęp do usługi Xbox Live. Do 2010 roku AOL dial‑up był już tylko cieniem dawnej potęgi, utrzymywanym głównie w odległych, słabiej skomunikowanych regionach.
We wrześniu 2025 roku firma ogłosiła definitywne wyłączenie usługi, po 34 latach funkcjonowania. AOL zapowiadało już wcześniej wygaszenie dostępu, w sierpniu 2025 r. Zniknęły nie tylko numery dostępowe, ale także oprogramowanie AOL Dialer i przeglądarka AOL Shield. Dla ostatnich użytkowników oznaczało to konieczność poszukania alternatywy – czy to w postaci innych dostawców dial‑up, czy nowoczesnych rozwiązań jak 4G, 5G czy internet satelitarny.
Choć AOL odchodzi, sama technologia nie znika całkowicie. Wciąż istnieją niszowe zastosowania modemów: od faksów, przez dostęp do BBS‑ów, po eksperymenty entuzjastów, którzy łączą wiele linii, by bić rekordy prędkości (o czym nawet pisaliśmy tutaj).
Co ciekawe, wg najnowszych danych Biura Spisu Ludności z 2023 r., 163 tysięcy osób w USA posiadało łącze dial-up jako jedyną formę połączenia internetowego. Są to prawdopodobnie osoby mieszkające w obszarach wiejskich, słabo zurbanizowanych lub mocno odciętych od świata zewnętrznego. Inicjatywa 5G Fund (kosztująca rząd amerykański 9 miliardów dol.) miała właśnie zapewnić dobry dostęp dla takich obszarów do sieci 5G.