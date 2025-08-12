Każdy kojarzy ten dźwięk. Usługa znika z rynku po 30 latach
Każdy kto pamięta klasyczne dyskietki, komputery Commodore i Amiga zapewne pamięta też charakterystyczny dźwięk łączenia się starego klasycznego modemu telefonicznego z Internetem. Okazuje się, że tego typu usługa cały czas była dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Co więcej, korzystało z niej około 300 tysięcy klientów. Dla większości z nich do tej pory było to główne, jeśli nie jedyne źródło dostępu do sieci.
Koniec pewnej epoki?
Największym dostawcą tej usługi w Stanach do tej pory była firma AOL. Właśnie ogłosiła, że z końcem września tego roku zostanie ona całkowicie wyłączona. 300 tysięcy klientów w USA i Kanadzie ma do tego dnia czas na przejście na bardziej nowoczesny sposób łączenia się z siecią.
AOL regularnie analizuje swoje produkty i usługi i tym razem zdecydowaliśmy się zamknąć usługę dostępu do internetu przez modem telefoniczny.
Dla AOL telefoniczne modemy internetowe były swego czasu prawdziwą żyłą złota. Firma, która wysyłała do klientów dyskietki z informacjami o darmowym okresie próbnym, miała w latach 90 XX wieku niemal połowę amerykańskiego rynku. Aktywnie działała także w innych krajach będąc największym dostawcą internetu, na przykład, w Wielkiej Brytanii.
W 2000 roku AOL zostało przejęte przez firmę Time Warner w umowie, która zaliczana jest do jednych z najgorszych transakcji w historii. Jeszcze w 2001 roku AOL miało ponad 30 milionów klientów. Te liczby szybko jednak zaczęły spadać. Konkurencja wprowadzała na rynek nowsze rozwiązania masowo odbierając klientów amerykańskiemu gigantowi.
W 2009 roku AOL zostało wydzielone z grupy Time Warner. W 2015 natomiast kupione przez Verizon, by następnie połączyć się z Yahoo. Obecnie AOL i Yahoo należą do grupy Apollo Global.