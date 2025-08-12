Każdy kojarzy ten dźwięk. Usługa znika z rynku po 30 latach

Co więcej, korzystało z niej około 300 tysięcy klientów. Dla większości z nich do tej pory było to główne, jeśli nie jedyne źródło dostępu do sieci.

Koniec pewnej epoki?

Największym dostawcą tej usługi w Stanach do tej pory była firma AOL. Właśnie ogłosiła, że z końcem września tego roku zostanie ona całkowicie wyłączona. 300 tysięcy klientów w USA i Kanadzie ma do tego dnia czas na przejście na bardziej nowoczesny sposób łączenia się z siecią.

AOL regularnie analizuje swoje produkty i usługi i tym razem zdecydowaliśmy się zamknąć usługę dostępu do internetu przez modem telefoniczny. - mówi oświadczenie firmy.

Dla AOL telefoniczne modemy internetowe były swego czasu prawdziwą żyłą złota. Firma, która wysyłała do klientów dyskietki z informacjami o darmowym okresie próbnym, miała w latach 90 XX wieku niemal połowę amerykańskiego rynku. Aktywnie działała także w innych krajach będąc największym dostawcą internetu, na przykład, w Wielkiej Brytanii.

W 2000 roku AOL zostało przejęte przez firmę Time Warner w umowie, która zaliczana jest do jednych z najgorszych transakcji w historii. Jeszcze w 2001 roku AOL miało ponad 30 milionów klientów. Te liczby szybko jednak zaczęły spadać. Konkurencja wprowadzała na rynek nowsze rozwiązania masowo odbierając klientów amerykańskiemu gigantowi.