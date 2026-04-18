Eroski przez WhatsAppa. Tak to się teraz robi

Eroski wprowadza zamówienia przez WhatsApp z dostawą w godzinę

Hiszpańska sieć supermarketów Eroski uruchomiła właśnie innowacyjną usługę o nazwie „Eroski Smart Shop”, która całkowicie odmienia sposób robienia codziennych zakupów. Nowe rozwiązanie pozwala na zamawianie produktów za pośrednictwem najpopularniejszego komunikatora na świecie – WhatsAppa, a wszystko to z gwarancją dostawy do domu w zaledwie godzinę.

Kluczem do działania nowego systemu jest zaawansowane wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i modelu tzw. zakupów konwersacyjnych. Klienci nie muszą już żmudnie przeglądać setek produktów w sklepach internetowych czy aplikacjach. Wystarczy, że wyślą wiadomość tekstową, krótkie nagranie głosowe, a nawet zdjęcie odręcznie przygotowanej listy zakupów.

Algorytmy AI natychmiast analizują te informacje i automatycznie generują kompletną propozycję koszyka. Co więcej, system potrafi zasugerować spersonalizowane menu i przepisy kulinarne, uwzględniając preferencje dietetyczne oraz budżet użytkownika. Jak podkreśla sieć Eroski, w przypadku ogólnych zapytań (np. „mleko” lub „makaron”), system domyślnie dodaje do koszyka najtańsze dostępne opcje, wspierając klientów w oszczędzaniu pieniędzy.

Po zaakceptowaniu skompletowanego przez AI zamówienia, klient dokonuje płatności przez bezpieczną platformę Quick Commerce. Cały proces wymaga od użytkownika zaledwie kilku kliknięć, po czym zakupy trafiają pod drzwi mieszkania w około 60 minut.

Projekt znajduje się obecnie w fazie pilotażowej, obejmującej 9 wybranych sklepów w hiszpańskim Bilbao. Faza testów potrwa rok. W tym czasie sieć dokładnie zbada zadowolenie klientów, ich nawyki oraz efektywność logistyczną przed potencjalnym rozszerzeniem usługi na inne miasta. Aby zachęcić do testów, firma przygotowała promocje – m.in. 25% zniżki na pierwsze trzy zamówienia.

Polacy nie gęsi

W większych miastach z analogicznych rozwiązań korzystają już od lat Polacy. Dostawy realizowane są przez aplikacje własne np. Lisek, jak i przez duże platformy typu Glovo, Uber Eats czy Wolt. Najsprawniej dostawy idą zazwyczaj z tzw. dark store'ów, czyli sklepów, do których nie mogą wchodzić klienci z ulicy a jedynie pracownicy obsługi realizujący w ekspresowym tempie zamówienia. Byliśmy w takim dark storze Biedronki minionej jesieni.