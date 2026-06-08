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W Action za 54,95 zł. Apple woła za taki zestaw 499 zł

Już nie musisz wydawać prawie 500 zł za zestaw Apple. W Action kupisz podobny sprzęt za jedyne 54,95 zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:01
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W Action za 54,95 zł. Apple woła za taki zestaw 499 zł
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Każdemu z nasz czasami zdarzy się coś zgubić. Sam notorycznie zapominam, gdzie odłożyłem klucze, chociaż mam na nie specjalny wieszak w przedpokoju. Na szczęście jest sprzęt, który ten problem rozwiązuje. Mowa o lokalizatorach. Jeśli macie iPhone'a, to zestaw czterech AirTagów to koszt aż 499 zł. W Action 3 sztuki kupicie za 54,95 zł.

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Lokalizator Fresh ’n Rebel w Action

W Action trwa właśnie promocja na lokalizatory marki Fresh ’n Rebel. Zestaw trzech urządzeń został przeceniony na 54,95 zł, co daje około 18,32 zł za sztukę. Całkiem niezła cena jak za gadżet, który może okazać się w wielu sytuacjach ratunkiem.

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Znajdź swoje rzeczy w mgnieniu oka dzięki inteligentnemu lokalizatorowi. Przymocuj go do kluczy, torebki lub walizki, a nigdy już ich nie zgubisz.

czytamy w opisie oferty.

Lokalizator Fresh ’n Rebel działa zarówno z systemem iOS, jak i Android, więc jest uniwersalny. Wystarczy sparować go z Google Find Hub lub Apple Find Devices. Dodatkowo Action chwali się, że lokalizator w co najmniej 50 proc. został zbudowany z materiałów pochodzących z recyklingu, co dla niektórych też może mieć spore znaczenie.

Promocja trwa tylko do 9 czerwca, więc lepiej nie czekać.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action, oprac. wł