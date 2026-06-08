Ludzie przegrywają z botami. Internet zmienia się na naszych oczach

Matthew Prince, szef firmy Cloudflare, pochwalił się ciekawymi danymi na swoim profilu na platformie X. Ludzie nie generują już największego ruchu w Internecie. Na tym polu przegraliśmy z botami.

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Boty przejmują Internet

Z opublikowanych danych wynika, że boty odpowiadają już za 57,5 proc. ruchu w Internecie (zapytania HTTP do treści HTML). Dla ludzi zostało pozostałe 42,5 proc. Matthew Prince przewidywał, że nastąpi to dopiero pod koniec 2027 roku, więc do zmiany doszło aż 18 miesięcy wcześniej.

Co ważne, statystyka nie dotyczy wielu aktywności, które są domeną człowieka. Nie obejmuje między innymi streamingu, aplikacji czy mediów społecznościowych. Nie zmienia to faktu, że to boty częściej od człowieka buszują po stronach internetowych.

O ile dla zwykłego użytkownika nie jest to wielki problem, o tyle dla wydawców, sklepów i serwisów e-commerce to wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć. Ruch ze strony botów nie tak samo cenny, jak ludzki. Powiem więcej, jest kompletnie bezwartościowy. W końcu Internet od początku tworzony był z myślą o ludziach, a nie o maszynach.