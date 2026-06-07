Zdjęcia Google stają się jeszcze lepsze. Zobacz, jakie nowości trafią na twój smartfon

Zdjęcia Google mają wszyscy użytkownicy telefonów z Androidem, ale chyba też większość z nich nie zagląda w dalsze zakamarki aplikacji. Tymczasem w kolejnych zakładkach pojawiają się nowe funkcje i narzędzia, które pozwalają w coraz ciekawszy sposób zorganizować swoją bibliotekę zdjęć.

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Jak donosi Android Authority, w nadchodzących wydaniach Zdjęć Google pojawią się trzy kolejne nowości. Zmiany obejmą zarówno udoskonalenie dobrze znanych, choć często niedocenianych narzędzi, jak i zupełną nowość AI.

Nowe kategorie i edycja ramek w kreatorze kolaży

Jedną z takich chyba niedocenianych funkcji w Zdjęciach Google jest narzędzie do tworzenia kolaży. Można dzięki niemu tworzyć efektowne, łączone obrazy ze swoich fotek, a wkrótce ta funkcja doczeka się bardzo potrzebnego odświeżenia dotyczącego szablonów.

Źródło: Android Authority

Zamiast konieczności przewijania długiej karuzeli wszystkich dostępnych szablonów, użytkownicy otrzymają przejrzysty podział na tematyczne kategorie, co ułatwi ich wybór. Będą one obejmować szablony polecane, siatki, motywy filmowe, klasyczne, miłosne, okolicznościowe, florystyczne, dekoracyjne oraz te oparte na różnych kształtach.

Wszystko wskazuje na to, że ten nowy układ zadebiutuje wraz z testowaną obecnie opcją swobodnego edytowania wyglądu ramek, co wspólnie zapewni użytkownikom znacznie większą swobodę w łączeniu fotografii.

Tajemnicza funkcja wideo napędzana AI

Wewnątrz aplikacji odkryto również ślady zupełnie nowego narzędzia, które funkcjonuje pod roboczą nazwą Soba. Towarzysząca mu ikona wyraźnie sugeruje, że jest to funkcja wideo wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. W tym momencie narzędzie pozostaje jednak we wczesnej fazie rozwoju i jest całkowicie nieaktywne, a każda próba jego uruchomienia kończy się komunikatem o błędzie.

Źródło: Android Authority

Ponieważ Zdjęcia Google mają już wbudowane proste funkcje AI służące do przekształcania fotografii w materiały wideo, dokładne przeznaczenie funkcji Soba pozostaje intrygującą zagadką, na której rozwiązanie będziemy musieli jeszcze poczekać. Możliwe, że będzie to całkiem nowy generator filmów ze zdjęć.

Biblioteka naklejek na Androidzie

Użytkownicy smartfonów z systemem Android doczekali się wreszcie funkcji, z której posiadacze sprzętu z iOS korzystają w Zdjęciach Google już od blisko pół roku. Aplikacja w wersji 7.78 wprowadza osobny folder z naklejkami, który można znaleźć w zakładce kolekcji.

Źródło: Android Authority

Dzięki tej zmianie wszystkie wycięte ze zdjęć naklejki są automatycznie zapisywane w jednym miejscu, co pozwala na ich wielokrotne wykorzystywanie w przyszłości bez konieczności ponownego wycinania tych samych elementów. Niby mała rzecz, ale pozwoli w praktyce na nieograniczone wykorzystanie tej funkcjo.