Empik ulepsza swoją aplikację. Będzie inteligentniej i trafniej

Sztuczna inteligencja dla lepszych rekomendacji

Empik Go oferuje obecnie ponad 200 tysięcy audiobooków, ebooków i podcastów , a ich liczba stale rośnie. Aby ułatwić użytkownikom odnalezienie treści dopasowanych do ich preferencji, Empik wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji . Dzięki nim aplikacja ma prezentować jeszcze trafniejsze rekomendacje, bazujące na dotychczasowych wyborach użytkownika oraz informacjach zebranych podczas onboardingu nowych klientów.

W aplikacji Empik Go oferujemy naszym klientom ponad 200 tys. tytułów – audiobooków, ebooków i podcastów – z kilkunastu gatunków. Przy tak rozległym i różnorodnym katalogu kluczowe jest zastosowanie odpowiednich modeli rekomendacyjnych, tak aby każdy użytkownik czuł, że w aplikacji bez problemu znajdzie coś dla siebie. Łatwość i skuteczność pozyskania pożądanych treści wpływa na doświadczenia klienta, jego zadowolenia z usługi i długoterminową lojalność, a tym samym przekłada się na lifetime value.

Dynamiczna personalizacja – treści dopasowane w czasie rzeczywistym

Empik jako pierwszy na rynku cyfrowych treści w Polsce wprowadzi dynamiczne rekomendacje , aktualizowane nawet dwa razy dziennie. Spersonalizowane propozycje będą prezentowane w formie rotatorów – banerów z selekcją tytułów, które dostosują się do indywidualnych preferencji każdego użytkownika.

Inwestycje w innowacje i wsparcie NCBR

Empik zakończył już fazę badań i wdrożenia onboardingu – do tej pory wypełniło go niemal 350 tysięcy nowych klientów. Na podstawie zebranych danych opracowano prototypy nowych form rekomendacji, uwzględniających preferencje użytkowników dotyczące gatunków, autorów, wydawnictw, a nawet ulubionych lektorów. Finalizacja projektu i pełne wdrożenie nowych rozwiązań w aplikacji Empik Go planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku.