Microsoft wprowadza Edge for Gamers. O co chodzi?

Microsoft wprowadza Edge for Gamers. To specjalny tryb dla graczy. Co daje?

Microsoft Edge to świetna przeglądarka, która zerwała z opinią powolnej i ociężałej, która przyległa dla Internet Explorera. Oparcie programu na Chromium było strzałek w dziesiątkę. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że Edge to dzisiaj o wiele lepsza propozycja niż Chrome. A teraz powinna spodobać się także graczom.

Edge for Gamers

W wersji Canary przeglądarki Edge pojawiła się nowa funkcja, która została nazwana "Edge for Gamers". Nie trzeba być tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, aby wiedzieć, że to coś stworzonego z myślą o graczach. Ale co dokładnie? Spójrzmy na sam opis tego trybu.

Podnieść na wyższy poziom swoje gamingowe doświadczenia zarówno w grze, jak i poza nią dzięki stronie głównej gier, aplikacjom paska bocznego dla graczy, trybowi wydajności dla gier komputerowych, trybowi ciemnemu, motywom gier i nie tylko.

Z doniesień użytkowników wiemy, że włączenie Edge for Gamers automatycznie uruchamia tryb ciemny przeglądarki oraz tryb wydajności do gier. Ten drugi ma redukować wpływ przeglądarki na zużycie procesora i tym samym zostawiać więcej jego zasobów właśnie dla gier, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność (przynajmniej w teorii).

There is a new 'Edge for Gamers' toggle on the Appearance page (Canary), after enabling it you are automatically redirected to the themes section of the Add-ons Store and the Discord and Twitch apps are also automatically added to the Sidebar: pic.twitter.com/6KWdpk2hPQ — Leopeva64 (@Leopeva64) May 13, 2023

Wciąż nie wiemy, jak prezentuje się między innymi strona domowa dla graczy, ale możemy domniemywać, że pełna będzie najnowszych wiadomości o grach, a może nawet pojawi się zakładka z aktualnymi promocjami. To samo tyczy się wspominanych aplikacji na pasku bocznym. Możemy jednak domniemywać, że Edge for Gamers to pewnego rodzaju odpowiedź na przeglądarkę Opera GX.

Zobacz: Google Chrome z genialną nowością. Nie użyjesz już niczego innego

Zobacz: To mogła być konkurencja dla Google. Spróbuj, zanim wyłączą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PREMIO STOCK / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer