Aplikacje

Instagram z nową funkcją. Teraz pokaże ci lokalizację twoich znajomych

Ci, którzy mają wrażenie, że Instagram konkuruje ze Snapchatem mogą mieć sporo racji. Nowa funkcja Map Instagrama jest na to doskonałym przykładem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Instagram z nową funkcją. Teraz pokaże ci lokalizację twoich znajomych

Nie zgubisz dziecka, ani chłopaka

Instagram wprowadza Instagram Map, czyli nową funkcję, która pozwala użytkownikom udostępniać swoją ostatnią aktywną lokalizację innym oraz odkrywać treści oparte na tej lokalizacji. Ale to nie koniec ulepszeń i nowości. Sieć społecznościowa, należąca do Meta, wprowadza także opcję repostowania i udostępniania globalnie zakładki "Znajomych" w Reels'ach. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto kopiować to, co dobre

Oczywiście, wszyscy posiadacze Snapchata wiedzą dokładnie o co chodzi i jak to działa. Funkcja Mapy Instagrama to kopia popularnej funkcji Snapchata. I nic w tym dziwnego, że warto ją naśladować. Jej popularność jest wręcz zadziwiająca - niedawno przekroczyła 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i pozostaje w dalszym ciągu jedną z najważniejszych funkcji aplikacji. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
-200 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Stalowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Stalowy
-200 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Instagram zaznacza, że udostępnianie lokalizacji będzie domyślnie wyłączone. A konkretniej mówiąc, oznacza to, że lokalizacja użytkownika aktualizuje się dopiero po uruchomieniu aplikacji, co znaczy że nie zapewnia ona aktualizacji lokalizacji w czasie rzeczywistym. I to jest różnica między Instagramem, a Snapchatem. Ten drugi pozwala użytkownikowi zdecydować, czy woli aktualizowanie lokalizacji tylko po uruchomieniu aplikacji, czy w czasie rzeczywistym. Instagram takiego wyboru już nie daje.

Poza tym, Instagram pozwala użytkownikom na udostępnianie lokalizacji tylko przez godzinę. 

Instagram z nową funkcją. Teraz pokaże ci lokalizację twoich znajomych
Instagram

Funkcja ta ma głównie ułatwić koordynację znajomym i łączenie się na Hangoutach. Umożliwia też przeglądanie treści opartych na lokalizacji i dzielenie się nimi. I tak, jeśli twój znajomy wybierze się na koncert i opublikuje relację, to pojawi się ona na mapie. 

Mapa pozwala też na pozostawienie krótkich notatek innym użytkownikom. 

Funkcja już jest dostępna w Stanach Zjednoczonych i będzie udostępniana stopniowo na całym świecie. Pojawi się u góry skrzynki odbiorczej w wiadomościach prywatnych. 

Image
telepolis
Instagram mapa znajomych Instagram aktualizacja Instagram Map
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: techcrunch.com