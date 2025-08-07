Instagram z nową funkcją. Teraz pokaże ci lokalizację twoich znajomych

Nie zgubisz dziecka, ani chłopaka

Instagram wprowadza Instagram Map, czyli nową funkcję, która pozwala użytkownikom udostępniać swoją ostatnią aktywną lokalizację innym oraz odkrywać treści oparte na tej lokalizacji. Ale to nie koniec ulepszeń i nowości. Sieć społecznościowa, należąca do Meta, wprowadza także opcję repostowania i udostępniania globalnie zakładki "Znajomych" w Reels'ach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto kopiować to, co dobre

Oczywiście, wszyscy posiadacze Snapchata wiedzą dokładnie o co chodzi i jak to działa. Funkcja Mapy Instagrama to kopia popularnej funkcji Snapchata. I nic w tym dziwnego, że warto ją naśladować. Jej popularność jest wręcz zadziwiająca - niedawno przekroczyła 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i pozostaje w dalszym ciągu jedną z najważniejszych funkcji aplikacji.

Instagram zaznacza, że udostępnianie lokalizacji będzie domyślnie wyłączone. A konkretniej mówiąc, oznacza to, że lokalizacja użytkownika aktualizuje się dopiero po uruchomieniu aplikacji, co znaczy że nie zapewnia ona aktualizacji lokalizacji w czasie rzeczywistym. I to jest różnica między Instagramem, a Snapchatem. Ten drugi pozwala użytkownikowi zdecydować, czy woli aktualizowanie lokalizacji tylko po uruchomieniu aplikacji, czy w czasie rzeczywistym. Instagram takiego wyboru już nie daje.

Poza tym, Instagram pozwala użytkownikom na udostępnianie lokalizacji tylko przez godzinę.

Instagram

Funkcja ta ma głównie ułatwić koordynację znajomym i łączenie się na Hangoutach. Umożliwia też przeglądanie treści opartych na lokalizacji i dzielenie się nimi. I tak, jeśli twój znajomy wybierze się na koncert i opublikuje relację, to pojawi się ona na mapie.

Mapa pozwala też na pozostawienie krótkich notatek innym użytkownikom.