Zdjęcia Google wyrzucą przycisk "Lubię to". Ale dadzą inny

Zdjęcia Google mogą się pochwalić mnogością funkcji edycji i sztucznej inteligencji. W przeciągu ostatnich tygodni widzieliśmy wyraźne znaki ulepszeń edytora wideo w aplikacji, nie mówiąc już o odświeżonym interfejsie edytora zdjęć. Teraz przyszła kolej na coś jeszcze innego - przycisk "Reaguj".

Jak podaje androidpolice.com, wersja 7.40.0.790840830 aplikacji Zdjęć Google daje nam podgląd przycisku "Reaguj" dla zdjęć i filmów w albumach współdzielonych. W obecnej wersji użytkownicy mogą jedynie lajkować zdjęcia za pomocą przycisku "Lubię to". Wszystko wskazuje na to, że Google chce uczynić interakcje jeszcze bardziej intuicyjnymi i chce zmusić do większej ilości klikania i bycia bardziej pozytywnym.

"Lubię to" zostanie zastąpione innym przyciskiem

Nowy przycisk, który zastąpi "Lubię to" będzie nosił nazwę "Reaguj". Wyświetli on aż pięć powszechnie używanych emotikonów, w tym uwielbiane przez niektórych czerwone serce, uśmiechniętą buźkę z oczami w kształcie serc, strzelbę konfetti oraz klaszczące dłonie. Łatwo zauważyć ich jedną wspólną cechę - są one wszystkie pozytywne. I póki co wydają się być jedyną dostępną opcją. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli zbyt długo czekać, aby wypróbować.