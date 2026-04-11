ING ułatwia podróżowanie. Autostrada A2 w aplikacji banku

Bank ING nawiązał współpracę z systemem Autopay. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z automatycznych płatności na trasie A2 między Poznaniem a Koninem. Wcześniej rozwiązanie to udostępniono już dla odcinków A1 oraz A4.

Aby uruchomić nową usługę, należy dodać dane pojazdu w aplikacji bankowej. Następnie wystarczy wskazać rachunek do rozliczeń i aktywować funkcję. Cały proces zajmuje chwilę i eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych programów.

Jak działa system na bramkach?

Rozwiązanie opiera się na technologii videotollingu. Specjalne kamery odczytują tablice rejestracyjne pojazdu, a szlaban podnosi się bez interwencji kierowcy. Opłata jest pobierana bezpośrednio z konta bankowego po zakończeniu przejazdu.

Kierowcy korzystający z tej metody powinni wybierać skrajne lewe pasy. Są one oznaczone ikoną kamery na pomarańczowym tle oraz symbolem przekreślonego kasjera. Potwierdzenie każdej transakcji pojawia się w historii operacji w aplikacji Moje ING.

Wdrożenie nowej funkcji ma na celu zwiększenie komfortu podróżnych. Bank ING oraz Autopay stawiają na integrację usług finansowych z codziennymi potrzebami kierowców.

Uruchomienie automatycznych płatności - za przejazdy koncesjonowanym odcinkiem A2 - w aplikacji ING Banku Śląskiego jest kolejnym krokiem w zwiększaniu dostępności prostych i szybkich płatności na polskich drogach. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autopay, klienci ING mogą cieszyć się większą wygodą i skupić się na jeździe, bez konieczności uiszczania płatności u kasjera na bramkach przejazdowych. Technologia videotollingu sprawia, że cały proces odbywa się automatycznie. Wygoda rozwiązań mobilnych Autopay sprawia, że korzysta z nich już 3 mln kierowców i liczba ta wciąż rośnie. powiedziała Dominika Sieniawska, Product Manager w Autopay

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby użytkownicy mogli załatwić wszystko w jednej aplikacji – również pełną obsługę przejazdów autostradowych. Moje ING jest miejscem, w którym klient wygodnie zarządza zarówno finansami, jak i załatwia codzienne płatności, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Widzimy duże zainteresowanie obecnymi odcinkami autostrad dostępnymi w aplikacji, dlatego naturalnym krokiem jest rozszerzenie usługi o kolejny fragment, tym razem A2 Poznań–Konin. Dodanie nowego odcinka zwiększa kompletność oferty i pozwala klientom korzystać z automatycznego rozliczania przejazdów na coraz dłuższych trasach. dodała Katarzyna Stawecka, Tribe Lead Digital Experience w ING Banku Śląskim

Popularność autostrad w Polsce

Z raportu "Podróże Polek i Polaków" wynika, że w 2024 roku prawie trzy czwarte badanych korzystało z płatnych tras. Większość osób jeździ nimi kilka razy w roku. Co dwudziesty ankietowany deklarował jednak przejazdy odbywające się nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dwunastu miesięcy.