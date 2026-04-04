Aż dziwne, że tego nie było wcześniej. TV Samsung dostają ważną nowość

Technologia, która jest z nami od dekady wreszcie trafia do telewizorów Samsunga. Mocno ułatwi przesyłanie treści z telefonów.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
04 KWI 2026

Po 10 latach trafia na Samsungi

Google Cast, wcześniej znany jako Chromecast - bo o tej technologii mowa, wreszcie trafi do telewizorów marki Samsung. Rozwiązanie to opracowano w 2013 r. pod nazwą Chromecast i było dostępne na początku w formie dedykowanej przystawki do telewizora, która dawała funkcje multimedialne. Dzięki niej można było strumieniować treści na telewizor z naszego urządzenia (np. laptopa czy smartfona), w tym Netflix, muzykę czy filmiki z YouTube.

W 2016-17 r. Chromecast został wprowadzony jako standardowy protokół do praktycznie każdego Smart TV. Ale nie w Samsungu - firma stawiała na własny system operacyjny Tizen i bazowała na funkcjach, jak Smart View (protokół Miracast), który działał podobnie, ale przy wygaszeniu ekranu telefonu lub przeskoczeniu do innej aplikacji strumieniowanie było przerywane. Z kolei Netflix czy YouTube używało protokołu DIAL, a później Samsung zintegrował AirPlay 2 z urządzeniami Apple. No i była oczywiście aplikacja SmartThings od Samsunga do kontrolowania urządzeń inteligentnego domu.

W większości sytuacji brak Google Cast był mało odczuwalny przez ostatnie 7-8 lat, szczególnie dla posiadaczy smartfonów Samsung Galaxy czy iPhone'ów, ale część użytkowników smartfonów z Androidem, w szczególności Google Pixel i Motorola, nie mogła korzystać z protokołu Miracast. Takie osoby potrzebowały dokupić osobno Chromecasta.

Jednak teraz nie będzie to konieczne i najnowsze telewizory Samsunga - czyli te które wejdą do sprzedaży w 2026 r. - otrzymają wsparcie Google Cast już na dzień dobry. Aktualizację również dostaną modele z 2024 i 2025 r. Będzie ona dodana w ramach aktualizacji firmware z oznaczeniem v2115 (lub późniejszej).

Presja konsumencka oraz portali specjalistycznych doprowadziła do tego, że Samsung zaczął wprowadzać aktualizacje także we wcześniejszych modelach - np. modele z 2023 r. nadal otrzymują najnowsze uaktualnienia Tizena, ale nie wiadomo, czy akurat dostaną Google Cast.

Źródła zdjęć: Mathieu Improvisato / Unsplash.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.