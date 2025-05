Czołowy rywal Map Google chce się wyróżnić. Oto, co przygotował

Do map Apple zawita nowe

Czy to faktycznie ma znaczenie?

Powszechnie wiadomo, że gwiazdka Michelin to system ocen przyznawany restauracjom za ich kulinarną doskonałość. Jest to nieco podobny system gwiazdkowy, który obowiązuje w hotelach. Wiadomo też, że większość z tych lokali uchodzi za drogie, ale jest też bardzo dużo lokali gastronomicznych z gwiazdką, które oferują naprawdę niedrogie, ale jedyne w swoim rodzaju, wyborne jedzenie.

Wszystko to jest dowodem na to, że usługi Map Apple idą w dobrym kierunku. W stronę wygody użytkownika. Póki co wszelkie nowości odnoszą się do Stanów Zjednoczonych, ale tak zaczyna się większość zmian.