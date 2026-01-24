Apple zaleje iPhone'y reklamami. Padła data
Apple oficjalnie potwierdził, że użytkownicy App Store wkrótce zobaczą więcej reklam. Firma zdradziła, kiedy to nastąpi.
Apple już od jakiegoś czasu wyświetla w App Store reklamy różnych gier i aplikacji. Jednak już niedługo będzie ich jeszcze więcej. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez firmę z Cupertino.
Więcej reklam w App Store
Apple potwierdził, że więcej reklam w App Store pojawi się już w marcu. W pierwszej turze zmiany wejdą w życie dokładnie 3 marca. Można założyć, że będą wprowadzane stopniowo, więc nie od razu zauważą je wszyscy użytkownicy iPhone'ów oraz iPadów.
Aby zapewnić reklamodawcom więcej możliwości zwiększenia liczby pobrań z wyników wyszukiwania, Apple Ads wprowadzi dodatkowe reklamy w zapytaniach wyszukiwania.
Zmiany początkowo zostaną wprowadzone w App Store w Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Dopiero pod koniec marca więcej reklam zobaczą też użytkownicy z Europy oraz USA. Co ważne, dotyczy to osób, które korzystają z iOS lub iPadOS w wersji 26.2 lub nowszej.