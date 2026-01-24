Apple zaleje iPhone'y reklamami. Padła data

Apple już od jakiegoś czasu wyświetla w App Store reklamy różnych gier i aplikacji. Jednak już niedługo będzie ich jeszcze więcej. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez firmę z Cupertino.

Dalsza część tekstu pod wideo

Więcej reklam w App Store

Apple potwierdził, że więcej reklam w App Store pojawi się już w marcu. W pierwszej turze zmiany wejdą w życie dokładnie 3 marca. Można założyć, że będą wprowadzane stopniowo, więc nie od razu zauważą je wszyscy użytkownicy iPhone'ów oraz iPadów.

Aby zapewnić reklamodawcom więcej możliwości zwiększenia liczby pobrań z wyników wyszukiwania, Apple Ads wprowadzi dodatkowe reklamy w zapytaniach wyszukiwania. poinformował Apple.