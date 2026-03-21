Zaktualizuj aplikację do SMS-ów. Koniec z irytującym problemem

Prawdopodobnie używasz aplikacji Wiadomości Google do odbierania i wysyłania SMS-ów na swoim telefonie z Androidem. Jeśli tak, to powinieneś zainteresować się dwiema nowościami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:39
Wiadomości Google to domyślnie instalowana aplikacja na telefonach z Androidem. Większości z nas prawdopodobnie służy do odbierania i wysłania SMS-ów oraz MMS-ów. Google właśnie wprowadził w niej dwie przydatne zmiany.

Wiadomości Google ze zmianami

Pierwsza ze zmian to wzmianki. Była ona testowana przez kilka miesięcy w wersji beta aplikacji, ale w końcu trafia do stabilnego wydania. Pozwala ona w wiadomości oznaczyć konkretne osoby na grupowych czatach RCS. Wystarczy w tym celu użyć symbolu "@", a za nim dopisać nazwę danego użytkownika.

Co to daje? Przede wszystkim taka osoba dostanie powiadomienie o wiadomości nawet wtedy, gdy ma wyciszony dany czat. Dzięki temu nie będą w stanie powiedzieć, że nie widziały komunikatu. Co ważne, w jednej wiadomości można oznaczyć kilka osób jednocześnie.

Druga zmiana dotyczy usuwania konwersacji. Do tej pory były one całkowicie kasowane, bez możliwości przywrócenia. Bywało to problematyczne, bo wystarczyło na liście czatów przez przypadek wykonać ruch przesunięcia w bok. Z tym już na szczęście koniec.

Teraz taki czat trafi do kosza. Będzie tam przetrzymywany przez 30 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie usunięty. Jednak przez ten miesiąc będziemy w stanie w każdej chwili go przywrócić. Poza tym po wykonaniu gestu przesunięcia w bok i przypadkowym usunięciu konwersacji pojawi się od razu opcja szybkiego cofnięcia akcji.

Chociaż nowości zostały już wprowadzone, to nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników. 

Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends