Znienawidzony budzik po nowemu. Android ze zmianami

Chyba nie ma osoby, która lubi dźwięk budzika o poranku. To jeden z najbardziej znienawidzonych dźwięków. Podejrzewam, że dzisiaj większość z nas ustawia go na telefonie. Jeśli tak, to musicie wiedzieć, że Google szykuje małą zmianę w aplikacji zegarka.

Budzik na Androidzie

Aktualnie, gdy rano dzwoni budzik, na telefonie wyświetlają się dwa przyciski — jeden do wyłączenia alarmu oraz drugi do włączenia drzemki. Musimy kliknąć jeden z nich, aby telefon wyłączył dźwięk budzika. Proste i skuteczne.

Jednak w najnowszej wersji aplikacji Google Clock, oznaczonej jako 8.5, pojawia się jeszcze jedna opcja. Zamiast klikania przycisków na ekranie, będziemy mogli wybrać możliwość przesuwania palcem, jak przy odbieraniu rozmów telefonicznych. W prawo to wyłączenie budzika, a w lewo to uruchomienie drzemki.