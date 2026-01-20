Znienawidzony budzik po nowemu. Android ze zmianami
Google szykuje zmiany w aplikacji zegarka, dostępnej w systemie Android. Możliwe będzie włączenie nowego sposobu wyłączania budzika.
Chyba nie ma osoby, która lubi dźwięk budzika o poranku. To jeden z najbardziej znienawidzonych dźwięków. Podejrzewam, że dzisiaj większość z nas ustawia go na telefonie. Jeśli tak, to musicie wiedzieć, że Google szykuje małą zmianę w aplikacji zegarka.
Budzik na Androidzie
Aktualnie, gdy rano dzwoni budzik, na telefonie wyświetlają się dwa przyciski — jeden do wyłączenia alarmu oraz drugi do włączenia drzemki. Musimy kliknąć jeden z nich, aby telefon wyłączył dźwięk budzika. Proste i skuteczne.
Jednak w najnowszej wersji aplikacji Google Clock, oznaczonej jako 8.5, pojawia się jeszcze jedna opcja. Zamiast klikania przycisków na ekranie, będziemy mogli wybrać możliwość przesuwania palcem, jak przy odbieraniu rozmów telefonicznych. W prawo to wyłączenie budzika, a w lewo to uruchomienie drzemki.
To od użytkownika będzie zależało, która wersja bardziej mu odpowiada. Sami wybierzemy, czy chcemy klikać ekran, czy przesuwać po nim palcem. Nowa wersja aplikacji jest też zgodna z językiem projektowania Material 3 Expressive.