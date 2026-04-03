Aplikacje

Android Auto bez Google Meet, choć Apple CarPlay już ma

Google wprowadził swoją popularną aplikację do telekonferencji na ekrany w samochodach. Z pewnością ułatwi to życie wielu zapracowanym kierowcom, jest jednak pewien haczyk – z nowości mogą na razie skorzystać wyłącznie posiadacze... iPhone'ów. A co z Androidami?

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 03 KWI 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android Auto bez Google Meet, choć Apple CarPlay już ma

Google udostępnił aplikację Google Meet dla środowiska Apple CarPlay. Wdrażanie ruszyło w marcu i w ciągu około dwóch tygodni powinno dotrzeć do wszystkich użytkowników. Jak przekonuje Google, dzięki Meet w Apple CarPlay profesjonaliści w podróży będą mogli utrzymywać kontakt bez użycia rąk i bezpiecznie dołączać do spotkań w trasie. Aby korzystać z nowego rozwiązania, wystarczy podłączyć iPhone'a do pojazdu kompatybilnego z CarPlay.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa funkcja w Apple CarPlay jest od razu udostępniana wszystkim klientom biznesowym Google Workspace, subskrybentom indywidualnym oraz posiadaczom osobistych kont Google.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP39 Pro 5G 12/512GB 6.6" Zielony WP39PRO-GN OL
Smartfon OUKITEL WP39 Pro 5G 12/512GB 6.6" Zielony WP39PRO-GN OL
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Smartfon BLACKVIEW BV7300 6/256GB 6.67" 90Hz Czarny
Smartfon BLACKVIEW BV7300 6/256GB 6.67" 90Hz Czarny
0 zł
949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 949.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Google okroił Meet w samochodzie

Ze względów bezpieczeństwa aplikacja w Apple CarPlay została okrojona tylko do warstwy dźwiękowej. Kamera telefonu pozostaje domyślnie wyłączona, jednocześnie na ekranie samochodu nie będzie widoczny obraz wideo. Jeśli kierowca będzie potrzebował pełnego podglądu spotkania, Google radzi najpierw bezpiecznie zaparkować, a następnie przełączyć się na ekran telefonu.

Android Auto bez Google Meet, choć Apple CarPlay już ma

Na tym nie koniec – również interfejs i sposób działania Google Meet w samochodzie zostały mocno uproszczone, aby nie rozpraszać uwagi podczas jazdy. System automatycznie wyświetla nadchodzące spotkania pobrane z kalendarza, a dołączenie do rozmowy wymaga zaledwie jednego dotknięcia ekranu. Interfejs został ograniczony do absolutnego minimum, zostały tylko przyciski wyciszenia mikrofonu i opuszczenia spotkania.

Android Auto musi poczekać

Google w swoim komunikacie potwierdził, że samochodowa wersja Meet dla Android Auto również powstaje i zadebiutuje wkrótce, jednak zabrakło konkretnych terminów czy zapowiedzi otwartych testów beta. 

Dla milionów osób pracujących w drodze taka integracja to świetny dodatek, ale posiadacze telefonów z Androidem mają pełne prawo czuć się pominięci – Meet to jedna z najważniejszych aplikacji Google, więc w pierwszej kolejności powinna być wprowadzona we własnym systemie firmy, a nie u konkurencji.

Image
telepolis
#Apple Android Auto Apple CarPlay Google Google Meet
Źródła zdjęć: Harry Howitt / Shutterstock, Google
Źródła tekstu: Google, Phone Arena