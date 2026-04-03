Android Auto bez Google Meet, choć Apple CarPlay już ma

Google udostępnił aplikację Google Meet dla środowiska Apple CarPlay. Wdrażanie ruszyło w marcu i w ciągu około dwóch tygodni powinno dotrzeć do wszystkich użytkowników. Jak przekonuje Google, dzięki Meet w Apple CarPlay profesjonaliści w podróży będą mogli utrzymywać kontakt bez użycia rąk i bezpiecznie dołączać do spotkań w trasie. Aby korzystać z nowego rozwiązania, wystarczy podłączyć iPhone'a do pojazdu kompatybilnego z CarPlay.

Nowa funkcja w Apple CarPlay jest od razu udostępniana wszystkim klientom biznesowym Google Workspace, subskrybentom indywidualnym oraz posiadaczom osobistych kont Google.

Google okroił Meet w samochodzie

Ze względów bezpieczeństwa aplikacja w Apple CarPlay została okrojona tylko do warstwy dźwiękowej. Kamera telefonu pozostaje domyślnie wyłączona, jednocześnie na ekranie samochodu nie będzie widoczny obraz wideo. Jeśli kierowca będzie potrzebował pełnego podglądu spotkania, Google radzi najpierw bezpiecznie zaparkować, a następnie przełączyć się na ekran telefonu.

Na tym nie koniec – również interfejs i sposób działania Google Meet w samochodzie zostały mocno uproszczone, aby nie rozpraszać uwagi podczas jazdy. System automatycznie wyświetla nadchodzące spotkania pobrane z kalendarza, a dołączenie do rozmowy wymaga zaledwie jednego dotknięcia ekranu. Interfejs został ograniczony do absolutnego minimum, zostały tylko przyciski wyciszenia mikrofonu i opuszczenia spotkania.

Android Auto musi poczekać

Google w swoim komunikacie potwierdził, że samochodowa wersja Meet dla Android Auto również powstaje i zadebiutuje wkrótce, jednak zabrakło konkretnych terminów czy zapowiedzi otwartych testów beta.