Chat GPT - 5 prostych wskazówek, jak najefektywniej z niego korzystać

Czy tego chcemy czy nie, ChatGPT staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem, wykorzystywanym na całym świecie. Może sporo pomóc i przyśpieszyć wiele czynności zawodowych w wielu branżach.

Warto więc zapoznać się z kilkoma podpowiedziami na temat tego, w jaki sposób najefektywniej korzystać z tego narzędzia. A od kogo brać takie podpowiedzi jak nie od przedstawiciela OpenAI i szefa produktu ChatGPT, Nicholasa Turley'a. Ten podzielił się swoimi sugestiami w podcaście Hard Fork.

1. Moduł głosowy

Opcja "Voice Mode" pozwala na prowadzenie konwersacji z chatem. Mocno przyśpiesza proces uzyskiwania informacji i daje poczucie naturalności i dynamiki. Niestety dostępna jest tylko w płatnych subskrypcjach "Plus" i "Team".

2. Tryb pamięci

"Memory mode" sprawia, że możemy poprosić czat o zapamiętanie praktycznie wszystkiego czego chcemy. Może to być opis jakiś procesów lub programów, ale także przepisy kulinarne czy ulubione miejsca. Trzeba jednak mieć na uwadze, że narzędzie posiada wtedy nasze dane osobowe.

3. Make a GPT

ChatGPT pozwala na stworzenie swojego osobistego narzędzia do poszczególnych zadań. Mogą to być zadania związane z organizacją pracy, zajęć lub chociażby przewodników po grach kompurerowych. Wedlug Turley'a nie jest to tak skomplikowane jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

4. Dodawanie plików

Upload plików do narzędzia jest dostępny od ponad roku. Jest to jednak narzędzie, które według Turley'a nie jest jednak wystarczająco wykorzystywane przez użytkowników. Jego zdaniem, ChatGPT doskonale radzi sobie z dokumentami PDF, czy plikami Excela.

5. Obrazy

Przedstawiciel OpenAI jest zaskoczony faktem, że ludzie dzielą się na tych, którzy lubią pracować z tekstem oraz tych zainteresowanych głównie obrazem. Co ciekawe obie te grupy praktycznie się nie przecinają. Natomiast według Turley'a, połączenie tych dwóch światów może dać najlepsze efekty także na ChatGPT.

