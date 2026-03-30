Do Action prosto z telewizji. Okazja za 29,95 zł i to nie zabawka

Kosze w Action warto przemierzać z dużą uwagą. Nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na prawdziwe cacko za bezcen. I właśnie z tej kategorii jest opisywany niżej produkt, który trafił do Action prosto z popularnego programu telewizyjnego.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 09:51
MasterChef - tych kulinarnych igrzysk nie trzeba nikomu przedstawiać

Nie wiem, jaka jest aktualna popularność MasterChefa i jego klonów, ale pierwsze sezony oglądałam z wypiekami na twarzy (i w piekarniku). Kulinarne igrzyska od początku w Polsce prowadzą Magda Gessler i Michel Moran, a w aktualnej, 14. edycji towarzyszy im Przemysław Klima (tak to ten szef kuchni z dwiema gwiazdkami Michelin).

I właśnie sprzęt sygnowany logotypem tego kulinarnego uniwersum zasiadł sobie teraz wygodnie w koszach sieci sklepów Action. Nie są to kolejne noże czy jakieś fartuszki, tylko niezwykle przydatna w kuchni cyfrowa waga.

Ej, to jest całkiem porządna waga z taflą wzmacnianego szkła

Początkowo podchodziłam do niej jak pies do jeża, bo wygląda niepozornie, a cena zaledwie 29,95 zł nie obiecuje zbyt wiele. Sądziłam, że to waga na kształt tych jubilerskich z Allegro, gdzie na 500 gramach kończy się skala i nici z wykorzystania w kuchni. Nic jednak z tego.

Jak się okazuje maksymalne obciążenie wagi to aż 5 kg, a jej deklarowana dokładność wynosi 1 gram. Tym samym mamy wagę, która sprosta nawet przepisom wyskalowanym na potrzeby wieloosobowej rodziny czy przygotowaniom do Wielkanocy. Obsługa nie jest skomplikowana, jeden przycisk do sterowania jednostką, drugi do włączania i tarowania — poradzi sobie każdy.

Czyli aż do 5 kg! To nie zabawka, ona się przyda

Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że według opisu na stronie sklepu baterii CR20232 nie ma w zestawie (wymagana jest jedna "pastylka"). 6 sztuk takich baterii kupić można jednak na miejscu za 4,45 zł.

