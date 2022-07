Zapomnij o YouTuberach. Debiutują kolejni VTuberzy

Macie dość YouTuberów i patostreamerów? To popatrzcie na Vtuberów. Tam ostatnio doszło do kilku ciekawych debiutów.

YouTuberzy to bardzo specyficzna grupa zawodowa. O ile każdy z nas może wskazać takich, którzy tworzą ciekawe treści, to niestety równie wielu (albo i więcej) jest zwyczajnych patostreamerów. Nie dziwi zatem fakt, że coraz popularniejsze są Vtuberki i Vtuberzy.

Czy zamiast oglądania kolejnego pijanego menela, który robi dymy na wizji, nie lepiej obejrzeć uroczej demonicy, alchemika z innego świata, jedzącej pająki sadystki czy niezdarnej pokojówki? Dla każdego coś miłego. Do tego zamiast twarzy zobaczymy modele 3D w konwencji anime. Vtuberzy to teraz naprawdę poważny biznes.

Vtuberki i Vtuberzy to poważny biznes

W weekend byliśmy świadkami debiutu HolostarsEN, czyli męskich Vtuberów Cover Corporation. Do tej pojawiły się żeńskie grupy Hololive (japońska, angielska czy indonezyjska) i męska Holostars (tylko japońska). Teraz dołączyli do nich anglojęzyczni męscy vtuberzy. Ich postacie wcielają się w rolę gildii ze świata fantasy. Mamy więc wojownika, alchemika czy archiwistę.

Ale nie jest to jedyny debiut w ostatnim czasie. Amerykańska agencja Vshojo zaprezentowała dwie nowe postacie. Vshojo wyróżnia się tym, że daje swoim vtuberom bardzo dużo swobody i prawie wcale nie ingeruje w ich pomysły czy działalność. Zamiast YouTube'a częściej widzimy tam Twitcha. To właśnie tam powróciła Uruha Rushia.

Vtuberka opuściła poprzednią agencję po wielkiej dramie, której przedmiotem było wyjście na jaw jej związku z innym vtuberem. Nie było tam miłego rozstania między firmą i Rushią. Teraz dziewczyna zasiliła Vshojo. Nowa firma co prawda oficjalnie nie potwierdza, że to ona, ale jednocześnie zostawia wiele nawiązań do poprzedniej postaci. Widać je nawet w opisie nowej kreacji vtuberki. Amemiya Nazuna to oficjalnie dziewczyna z amnezją, która mdleje ilekroć próbuje sobie przypomnieć kim była.

