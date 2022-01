YouTube Premium z roczną subskrypcją. Można zaoszczędzić

Google wprowadza w wybranych krajach roczną subskrypcję na usługi YouTube Premium oraz YouTube Music. Można na tym sporo zaoszczędzić, ale póki co nie w Polsce.

Roczne subskrypcje YouTube Premium oraz YouTube Music Premium zostały wprowadzone w takich państwach, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Rosja, Turcja, Niemcy, Tajlandia, Indie i Japonia. Na liście nie ma Polski, ale być może się to zmieni w przyszłości.

Ile można zaoszczędzić?

W USA standardowy, miesięczny plan YouTube Premium kosztuje 11,99 dolara (48 zł), co w ciągu 12 miesięcy daje kwotę 143,88 dolara (575 zł). Z kolei YouTube Music Premium na miesiąc kosztuje 9,99 USD (40 zł), czyli 119,88 USD (479 zł) za cały rok.

Roczna subskrypcja YouTube Premium do 23 stycznia tego roku kosztuje 107,99 dolara (431 zł), a później 119,99 USD (479 zł). Zaoszczędzić można więc odpowiednio 35,89 USD (143 zł) i 23,89 USD (95 zł). W przypadku usługi YouTube Music Premium jednorazowa opłata za 12 miesięcy wynosi 89,99 dolara (359 zł) do 23 stycznia i 99,99 dolara (399 zł) po okresie promocyjnym. W tym przypadku oszczędność to odpowiednio 29,89 USD (120 zł) oraz 19,89 USD (79 zł).

W Polsce miesięczna subskrypcja YouTube Premium kosztuje 23,99 zł (287,88 zł za 12 miesięcy), natomiast w przypadku YouTube Music Premium to 19,99 zł (239,88 zł za rok).

Źródło zdjęć: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google