VOD.pl ma nowego właściciela. Dostęp bez opłat, ale z reklamami

14 lutego 2023 roku streamingowe portfolio Warner Bros. Discovery powiększyło się o platformę VOD.pl. Dostęp do jej zawartości ma być bez opłat, ale w zamian widzowie będą musieli oglądać reklamy.

Nowa odsłona VOD.pl jest efektem połączenia sił dwóch grup medialnych, działających na polskim rynku. TVN Warner Bros. Discovery ma zagwarantować użytkownikom dostęp do szerokiej biblioteki programów, podczas gdy Ringier Axel Springer Polska wesprze serwis w budowaniu jego zasięgu. VOD.pl po nowemu zadebiutuje na polskim rynku 14 lutego 2023 roku, dając widzom nieodpłatny dostęp do treści (AVOD). Przyszli użytkownicy platformy znajdą tam bogatą bibliotekę seriali, dokumentów, programów rozrywkowych i poradnikowych oraz filmów.

Bezpłatny serwis VOD.pl od 14 lutego dołącza do rodziny serwisów streamingowych Warner Bros. Discovery w Polsce i uzupełnia płatną ofertę digitalową grupy, w skład której wchodzą już HBO Max i Player. Jestem niezwykle szczęśliwy, że w tak krótkim czasie udało nam się porozumieć z grupą RASP i wypracować model partnerstwa, w którym RASP wesprze nas w zbudowaniu największej platformy AVOD w Polsce. To początek znacznie szerszej współpracy z Onetem, jak również i z innymi partnerami, która zapewni nową jakość i skalę dla bezpłatnego legalnego dostępu do jakościowego kontentu dla użytkowników.