Klasyczne filmy taniej w Walentynki

Z okazji Walentynek, czyli święta zakochanych, oferujący klasyczne filmy FlixClassic obniżył cenę rocznego abonamentu. Czasu na skorzystanie z promocji zostało już niewiele.

Do 14 lutego 2023 roku, do godziny 23:59, miłośnicy klasycznych filmów mogą kupić roczny abonament na dostęp do platformy FlixClassic za 99,99 zł, czyli o 30 zł taniej niż zwykle. W ofercie serwisu znaleźć można między innymi filmy, po które warto sięgnąć w święto zakochanych.

Najlepsze klasyczne filmy na Walentynki

Biblioteka flixclassic.pl liczy ponad 400 propozycji filmowych. Wśród nich są również te, w których motyw romansu i miłości wybija się na pierwszy plan. A tak wygląda TOP5 wśród najlepszych filmów romantycznych:

Dworzec dla dwojga (1982) – wzruszająca opowieść o miłości dwojga samotnych ludzi, którzy poznają się na dworcu kolejowym prowincjonalnego miasteczka.

Mój pan mąż (1936) – amerykańska komedia romantyczna, która przybliża historię miłości Irene Bullock do Godfreya, zatrudnionego jako majordomusa.

Małżeństwo na złość (1929) – film opowiadający historię artystki, która bierze ślub z nieznajomym mężczyznom, który przychodzi na każdy jej występ. Choć ten uwiedzie ją swoim eleganckim wyglądem, finalnie okaże się ubogim sprzątaczem.

Syreny (1990) – film, który opowiada historię kobiety, która po kolejnym nieudanym związku, wraz z dwiema córkami, przeprowadza się do miasteczka na Wschodnim Wybrzeżu. Pragnąc ułożyć sobie życie od nowa, poznaje właściciela sklepu obuwniczego. W 1991 roku Winona Ryder, odtwórczyni drugoplanowej roli w filmie „Syreny”, otrzymała nominację do nagrody Złotego Globu.

Jeden tydzień (1920) – opowieść o nowożeńcach, którzy otrzymując w prezencie nowy dom, będą musieli poskładać go z różnych elementów. Mąż, mimo deklaracji złożonej żonie, iż upora się z zadaniem w tydzień, wcale nie będzie miał łatwego zadania.

Wszystkie produkcje dostępne na platformie FlixClassic można obejrzeć w jakości HD w oryginalnych wersjach językowych oraz z polskim lektorem lub napisami.

