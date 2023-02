W Polsat Box Go obejrzysz wszystkie mecze piłkarskiej pierwszej ligi

Dzisiaj (10 lutego 2023 roku) rusza wiosenna runda rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Wszystkie mecze będzie można oglądać na żywo w serwisie Polsat Box Go, w ramach pakietu Polsat Box Go Sport.

Mecze Fortuna 1. Ligi rozgrywane będą w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki. Pierwsze spotkania 19. kolejki odbędą się w piątek, 10 lutego 2023 roku. W meczu otwierającym rozgrywki po zimowej przerwie Sandecja Nowy Sącz podejmie u siebie Górnika Łęczna. Początek spotkania o godzinie 18:00. Również w piątek o godzinie 20:30 Wisła Kraków zagra z Resovią. Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem w 19. kolejce jest starcie dwóch drużyn aspirujących do awansu: Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów, które na boisku spotkają się w sobotę, 11 lutego o godzinie 17:30.

Aktualnie na szczycie tabeli znajdują się: ŁKS Łódź (37 punktów), Puszcza Niepołomice (34 punkty), Ruch Chorzów (32 punkty) i Chrobry Głogów (31 punktów). Zestawienie zamyka Sandecja Nowy Sącz z 14 punktami na koncie. Ostatnia, 34. kolejka tego sezonu Fortuna 1. Ligi zakończy się w pierwszy weekend czerwca. Wówczas kibice poznają dwie pierwsze drużyny awansujące do PKO BP Ekstraklasy. Trzecia zostanie wyłoniona w barażach. Półfinały zaplanowano na 7 czerwca, natomiast finał zostanie rozegrany 10 lub 11 czerwca.

Terminarz 19. kolejki Fortuna 1. Ligi:

10.02.2023 , godz. 18:00: Sandecja Nowy Sącz – Górnik Łęczna; godz. 20:30: Wisła Kraków – Apklan Resovia Rzeszów,

, godz. 18:00: Sandecja Nowy Sącz – Górnik Łęczna; godz. 20:30: Wisła Kraków – Apklan Resovia Rzeszów, 11.02.2023 , godz. 15:00: Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice; godz. 17:30: Ruch Chorzów – Chrobry Głogów; godz. 20:00: Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia,

, godz. 15:00: Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice; godz. 17:30: Ruch Chorzów – Chrobry Głogów; godz. 20:00: Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, 12.02.2023 , godz. 12:40: ŁKS Łódź – GKS Tychy; godz. 15:00: Bruk-Bet Termalica – GKS Katowice; godz. 18:00: Podbeskidzie Bielsko-Biała – Odra Opole,

, godz. 12:40: ŁKS Łódź – GKS Tychy; godz. 15:00: Bruk-Bet Termalica – GKS Katowice; godz. 18:00: Podbeskidzie Bielsko-Biała – Odra Opole, 13.02.2023, godz. 18:00: Chojniczanka Chojnice – Skra Częstochowa.

Wszystkie mecze w Polsat Box Go

Wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi można śledzić na żywo na stronie www.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na różnych urządzeniach – telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach, w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Serwis zapewnia funkcje Chromecast oraz AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

W pakiecie Polsat Box Go Sport kibice znajdą również: Ligę Mistrzów UEFA w Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasę w CANAL+ SPORT3 i 4, piłkarskie ligi zagraniczne i żużel w Eleven Sports, siatkówkę, koszykówkę i sporty walki w stacjach z rodziny Polsat Sport, tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe w Eurosport i wiele innych. Polsat Box Go Sport jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni. Osoby mieszkające poza granicami kraju mogą uzyskać dostęp do meczów Fortuna 1. Ligi w ramach pakietu Fortuna 1. Liga w cenie 30 zł/30 dni.

Zobacz: W Polsat Box Go obejrzysz oscarowe filmy oraz mecze Ekstraklasy

Zobacz: MEGOGO startuje w Polsce. To nowy serwis streamingowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dziurek / Shutterstock.com, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat