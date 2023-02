Trailer Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sentymantalne pożegnanie

W nocy czasu polskiego Disney opublikował najnowszy trailer filmu Guardians of the Galaxy Vol. 3. Będzie to sentymentalne pożegnanie ze Strażnikami Galaktyki.

Już za chwilę do kin trafi kolejny film Marvela, czyli Ant-Man and the Wasp: Quantumania, który lepiej zaprezentuje nowego złoczyńcę, z którym będą musieli zmierzyć się superbohaterowie, czyli Kanga. Zaraz po nim na liście jest film Guardians of the Galaxy Vol. 3, który zadebiutuje w maju. Disney właśnie opublikował najnowszy trailer Strażników Galaktyki 3.

Trailer Guardians of the Galaxy Vol. 3

Od jakiegoś czasu wiemy, że trzecia część uwielbianych Strażników Galaktyki to zarazem ostatnia odsłona ich przygód. Zapowiedział to reżyser James Gunn, zapowiedzieli to sami aktorzy i zapowiedział to również Marvel w postaci Kevina Faige. Tym większe emocje wywołuje film. Sam trailer pokazuje, że będzie to sentymentalne pożegnanie ze Star-Lordem, Draxem, Grootem, Rocketem i Gamorą.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 zadebiutuje w polskich kinach 5 maja 2023 roku. Będzie to kolejny film Marvela należący do MCU. Zapowiedź zdradza, że nadal będzie utrzymywany w charakterystycznym, humorystycznym stylu, który fani tak lubią.

