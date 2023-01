MODOK i Kang w nowym trailerze Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Marvel opublikował nowy trailer filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Na nim możemy zobaczyć dużo więcej Kanga oraz MODOKA.

W lutym zadebiutuje kolejny film z uniwersum Marvela, czyli Ant-Man and the Wasp: Quantumania (po polsku Ant-Man i Osa: Kwantomania). W nim zobaczymy Kanga Zdobywcę, który ma być głównym przeciwnikiem superbohaterów i zagrożeniem jeszcze większym niż Thanos.

Trailer Ant-Man i Osa: Kwantomania

Nowy trailer został opublikowany w nocy czasu polskiego na oficjalnym kanale Marvela na YouTubie. Nie jest to pierwszy raz, gdy fani mają okazję zobaczyć Kanga Zdobywcę, ale po raz pierwszy widzimy i słyszmy go aż tyle. Częściowo poznajemy też jego motywację i sposób, w jaki zamierza przekonać Scotta Langa. Oprócz tego, w pewnym momencie, widać też innego, znanego z komiksów antagonistę w postaci MODOKA.

Kang Zdobywca ma być głównym przeciwnikiem Avengersów. Ta faza filmowego uniwersum ponownie zakończy się dwoma filmami, w których herosi będą musieli zmierzyć się ze wspólnym zagrożeniem. Już teraz wiemy, że ich tytuły, to Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars. Jednak zanim to nastąpi, najpierw obejrzymy trzecią część Ant-Mana. Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania zadebiutuje w kinach 17 lutego.

Źródło zdjęć: Marvel/Disney