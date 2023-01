Serial The Last of Us. Ta zmiana nie spodoba się fanom, a ma sens

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu The Last of Us. Twórcy przyznali, że konieczna była jedna zmiana, która może się nie spodobać fanom, ale ma dużo sensu.

Gracze czasami zapominają, że to, co działa w świecie gier, niekoniecznie musi się sprawdzać w filmach i serialach. Dlatego często w adaptacjach ich ulubionych produkcji konieczne są zmiany. Ważne, aby zachowywały one ducha pierwowzoru. Tak właśnie stało się w przypadku serialu The Las of Us, który wprowadzi kluczową zmianę do świata, w którym żyją Joel i Ellie. Fani powinni ją wybaczyć, bo ma dużo sensu.

Serial The Last of Us z ważną zmianą

Jeśli graliście w The Last of Us, to na pewno pamiętacie miejsca, w których w powietrzu unosiły się zaraźliwe zarodniki. Wystarczyło na czas przejścia danego etapu założyć maskę. W serialu taka koncepcja nie miała szansy się obronić i dlatego twórcy pokusili się o zmianę.

Są pewne duże rzeczy, które wiem, że zachowamy. Są jednak pewne wyzwania związane z przeniesieniem gry na mały ekran, które musimy rozważyć. Dla przykładu zarodniki. W grze są konkretne miejsce, w których na nie trafiamy i wtedy trzeba założyć maskę gazową. W tworzonym przez nas świecie jest oczywiste, że takie zarodniki rozprzestrzeniłyby się w powietrzu i wszyscy przez cały czas musieliby nosić maski albo zostaliby zainfekowani.

- powiedział Craig Mazin w niedawnym wywiadzie.

Niestety, twórcy nie zdradzili, w jaki sposób będą się rozprzestrzeniać zarodniki. Mazin przyznał, że wybrali ich zdaniem interesujący na to sposób, który zgodny jest z duchem gry. Jaki? Tego powinniśmy dowiedzieć się już 16 stycznia, bo tego dnia serial The Last of Us zadebiutuje na platformie HBO Max.

Źródło zdjęć: HBO

Źródło tekstu: ScreenRant