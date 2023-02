SkyShowtime debiutuje dzisiaj w Polsce z rewelacyjną promocją na start

W Polsce debiutuje dzisiaj nowy serwis streamingowy SkyShowtime. Z tej okazji przygotowano świetną promocję, dzięki której można z niego korzystać dużo taniej.

Dzisiaj (14 lutego) debiutuje w Polsce kolejny, wielki serwis streamingowy w postaci SkyShowtime. Korzystając z niego, otrzymamy dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali: Universal Pictures i Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios oraz Peacock. Warto zainteresować się nim już dzisiaj, bo dostępny jest w wyjątkowo dobrej promocji.

SkyShowtime w świetnej promocji

Normalnie dostęp do serwisu streamingowego kosztuje 24,99 zł miesięcznie. Jednak w ramach promocji możesz go wykupić za 12,49 zł, czyli połowę standardowej ceny. Co więcej, taka opłata ma obowiązywać przez cały czas, aż do momentu ewentualnej rezygnacji i chęci ponownego zakupu subskrypcji. Dzięki temu SkyShowtime staje się jednym z tańszych serwisów streamingowych w naszym kraju.

A czy warto skorzystać? W ofercie znajduje się wiele hitów kinowych, w tym Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, Ambulance, World War Z, Powrót do Przeszłości czy też Indiana Jones. Jeśli chodzi o seriale, to dostępne są między innymi: Californication, Dexter, Halo (na podstawie gry), Tulsa King z Sylwestrem Stallonem, Mayor of Kingstown z Jeremym Rennerem czy też Battlestar Galactica.

