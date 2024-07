Film, który rozbił bank. Jako pierwszy zarobił miliard w 2024

Disney nie miał ostatnio dobrej passy, aż do tego momentu. Animacja o emocjach okazała się prawdziwym sukcesem kasowym i ustanowiła nowy rekord sprzedaży biletów w 2024 roku.

Gigant wstaje z kolan

Ostatnio filmy Disneya nie cieszyły się jakimś zbytnim uznaniem, ale ostatnia animacja o ludzkich emocjach wywróciła wszystko do góry nogami. I to dosłownie. W głowie się nie mieści 2 rozbiło bank. Zaledwie 19 dni po premierze animacja przekroczyła próg 1 miliarda dolarów ze sprzedaży biletów, ustanawiając nowy rekord. A to jeszcze z pewnością nie koniec sukcesów. Na tę animację wciąż do kin ciągną tłumy, nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Cieszymy się z fenomenalnego wyniku, osiągniętego w tak szybkim czasie. Za sukcesem tego filmu stoi niesamowita kreatywność zespołu Pixar. Po raz kolejny udowadniamy, że publiczność na całym świecie wybierze się do kin na wspaniały film.

- czytamy w komunikacie Disneya.

W głowie się nie mieści 2 to animacja, która zaliczyła mocny sukces kasowy. Tegoroczna suma biletów, w samych USA ,szacowana jest na 8,1 do 8,4 mld dolarów. A przecież nie jest to ostatnie słowo tej przyjemnej dla oka i bardzo fajnej animacji. Póki co jest to najbardziej dochodowy film roku, który jako pierwszy przekroczył próg miliarda dolarów od czasu premiery Barbie w lipcu 2023. Tym samym dołączył do innych dochodowych produkcji Disneya, takich jak: Gdzie jest Dory, obu części Krainy Lodu oraz Toy Story.

Zobacz: SkyShowtime ma odpowiedź na Squid Game. Serial już gromi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney

Źródło tekstu: Disney