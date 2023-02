Twitch banuje sztuczną inteligencję. Nie uwierzysz za co

Kilka dni temu pisaliśmy o serialu komediowym, w całości tworzonym przez sztuczną inteligencję. Algorytmy OpenAI GPT-3, Stable Diffusion oraz DALL-E nie tylko tworzyły całą oprawę audiowizualną, ale też wymyślały fabułę i dialogi. Sitcom częściowo bazował na serialu Sainfeld, a transmisja trwała 24 godziny na dobę. Już nie trwa, bo kanał został zbanowany.

Twitch zbanował serial z powodu treści transfobicznych. Sztuczna inteligencja najwyraźniej wzorowała się na nieodpowiednich treściach i kilka razy rzuciła obraźliwymi tekstami. W jednej ze scen główny bohater powiedział, że myśli o stworzeniu stand-upu na temat tego, że bycie osobą transpłciową to choroba psychiczna albo jak osoby transpłciowe rujnują tkankę społeczną.

#watchmeforever just got banned after producing "this clip" btw I love Nothing, Forever pic.twitter.com/DqtUl1JX1G