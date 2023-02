Komputer stworzył serial komediowy. Właśnie trwa transmisja

Sztuczna inteligencja stworzyła serial komediowy na bazie Seinfelda. Możesz go obejrzeć, bo transmisja trwa bez końca.

Sztuczna inteligencja w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Jednym z głośniejszych tematów ostatnich miesięcy stały się Stable Diffusion, Midjourney czy też Chat GPT. AI już jest na tyle zaawansowana, że potrafi stworzyć zdjęcia pornograficzne, które można pomylić z prawdziwymi. Oprócz tego może też stworzyć serial.

AI stworzyła serial komediowy

Sztuczna inteligencja stworzyła serial komediowy o nazwie "Nothing, Forever". Częściowo bazuje on na legendarnym sitcomie Seinfeld. Do stworzenia tego dzieła twórca wykorzystał OpenAI GPT-3. Graficznie sitcom wygląda jak gra z lat 90-tych, ale to sprawa drugorzędna, bo w całości został stworzony przez sztuczną inteligencję, włącznie z oprawą wizualną, głosami bohaterów i wymawianymi przez nich kwestiami.

Jeśli chciałbyś obejrzeć serial stworzony przez AI, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić. Transmisja trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i odpalona została na Twitchu. Poszczególne sceny są generowane w czasie rzeczywistym (prawdopodobnie ze sporym wyprzedzeniem) i bywają... dziwne. Czasami AI potrafi rzucić zabawnym żartem, a czasami nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Czasami zabawniejsze bywa to, co piszą na czacie oglądający, ale to i tak ciekawe doświadczenie.

Serial "Nothing, Forever" możesz obejrzeć na Twitchu. Transmisja jest w języku angielskim.

Zobacz: Google podnosi poprzeczkę. Teraz to wkurzy artystów na dobre

Zobacz: Polacy idą z duchem czasu. Coraz cieplej wypowiadamy się o AI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TweakTown